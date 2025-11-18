Как прошла премьера фильма «Авиатор»

Не исключено, что однажды появится технология, схожая с крионикой, однако неясно, сделает ли это человека счастливым, заявил НСН на премьере фильма Егор Михалков-Кончаловский.

В Москве прошла светская премьера одного из самых громких фильмов осени 2025 года — «Авиатор» Егора Михалкова-Кончаловского по одноименному роману Евгения Водолазкина.

Впервые об этом проекте стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что над сценарием будут работать братья Олег и Владимир Пресняковы, известные по фильму Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Осенью 2022 года Водолазкин говорил, что режиссером картины будет Данила Козловский, а премьера состоится в конце 2023 года. В ноябре 2024 года писатель отмечал, что работает над фильмом уже с Егором Михалковым-Кончаловским.

Наконец, в ноябре 2025 года картину представили в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.

Фильм — не книга

Сюжет сосредоточен на истории Иннокентия Платонова (Александр Горбатов), который в 2026 году приходит в сознание в секретной лаборатории Константина Гейгера (Константин Хабенский). Его тело почти сто лет назад заморозили советские ученые. Очнувшись, Платонов ничего не помнит о прошлом, и ему предстоит найти свое место в новой реальности. Помогать в этом будет не только ученый Гейгер, но и его супруга (Дарья Кукарских).

Перед показом большинство журналистов интересовало лишь одно — насколько сюжет фильма схож с историей, представленной в романе, и что об этом думает писатель Евгений Водолазкин. Он еще в рамках фестиваля экранизаций «Читка 4.0», представляя картину, сообщал, что она будет отличаться от романа, что вполне логично.

«Мы усилили любовную линию. Настя в данном случае не внучка первой любви Платонова, которая была еще в Серебряном веке. В фильме она является человеком, который должен выбирать. Платонов и Гейгер становятся соперниками», — тогда рассказал он.

В кинотеатре «Октябрь» Водолазкин заявил, что создателям удалось главное — верно передать в фильме атмосферу книги. Также добавил:

«Картина лежит близко к роману, но отдельно».

Сценарий проекта переписывался более двадцати раз. «Авиатор» стал последней работой для классика советской драматургии Юрия Арабова. Также над сценарием работали Олег Сироткин и Мирослав Станкович при участии режиссера Егора Михалкова-Кончаловского. На премьере он подчеркнул, что переложить объемный роман в двухчасовой фильм — задача не из легких. Однако поддержка писателя помогала на этом пути.

«Мне помогал Евгений Водолазкин, он участвовал в написании сценария. Конечно, когда ты снимаешь фильм по огромному роману, неизбежно в какой-то степени его "калечишь". Евгений Германович был очень милосердным», — уточнил Михалков-Кончаловский.

Общаясь с журналистами на дорожке, он допустил, что когда-то человечеству будут доступны технологии, схожие с теми, что представлены в фильме. Режиссер также уточнил, что Водолазкин в своем творчестве в чем-то созвучен с Михаилом Булгаковым.

«Это сюрреалистический реализм. И Булгаков, и Водолазкин говорят о заступе человека на территорию Бога. На самом деле мы сейчас видим это во многих проявлениях жизни. Это ядерное оружие, клонирование, замораживание и сохранение биологического материала для последующего использования. Думаю, рано или поздно что-то идентичное крионике будет придумано. Другой вопрос, сделает ли это человека счастливым. Мы в фильме на этот вопрос не отвечаем, мы его задаем», — заявил он.

Со своей стороны, продюсер картины Сергей Катышев вновь повторил на светской премьере, что именно Евгений Водолазкин когда-то первым в своих произведениях смог объяснить ему, что такое время. В фильме также уделяется внимание этому вопросу.

Перескочив столетие

При этом картина не дает зрителю прямых ответов, предлагая открытый финал. Впрочем, это не смазывает общее впечатление от истории, а лишь усиливает его.

Александр Горбатов, исполнивший в фильме роль Иннокентия Платонова, заметил, что главное в картине — надежда.

«Надежда на то, что мы останемся людьми. Все-таки человеком остаться сложнее всего», — объяснил он.

По словам артиста, работа над проектом далась непросто, поскольку необходимо было вспомнить и покопаться в душе.

Схожую точку зрения высказала и Дарья Кукарских, для которой «Авиатор» стал первой большой работой в кино.

«Не скрою, это было очень сложно, потому что по природе я — человек-самоед. Я действительно ответственно отношусь к любой работе, неважно, какого масштаба проект. Когда ты понимаешь, что на данный момент это самая большая работа на твоем актерском пути, это гигантская ответственность. Нервы порой были на пределе», — рассказала она.

Актриса также заявила, что в вечной жизни больше минусов, чем плюсов, поскольку на все есть свой срок. Кроме того, она не хотела бы перескакивать в следующий век.

«Мне нравится жить здесь и сейчас, считаю, неправильно перескакивать во времени», — поделилась Кукарских.

Не хотел бы этого и Евгений Стычкин. Его герой, к слову, придерживается другой позиции. В фильме он воплотил роль бизнесмена Виктора Желткова, который спонсирует научную работу Константина Гейгера. При этом к крионике у него скорее личный интерес.

«Этот персонаж уникален тем, что для меня написан, это бывает очень редко. Еще на ранних стадиях мне предложили эту роль, я согласился и дальше Евгений и авторы дописывали персонажа исходя из того, что это буду я. Быть замороженным и попасть в новый век не хотел бы, потому что еще не все видел», — заметил он.

По словам актера, в фильме нашлось место для импровизаций.

«Хабенский наступил мне на ногу очень сильно. У нас с Константином долгий путь, как и у наших героев, поэтому ему можно», — сообщил Стычкин журналистам.

Сцена, о которой говорит Евгений Стычкин, действительно вошла в финальный монтаж фильма. В российский кинотеатрах картину представят с 20 ноября.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что уровень ожиданий фильма «Авиатор» крайне высок, потому у него есть все шансы на высокие сборы в прокате.