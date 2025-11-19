Почему «Пролетая над гнездом кукушки» один из величайших фильмов в истории

19 ноября 2025 года исполняется ровно половина века со дня премьеры фильма «Пролетая над гнездом кукушки», классики мирового кинематографа, принесшей актеру Джеку Николсону «Оскар» и всенародную популярность. Без упоминания этой картины по сей день не обходится ни один список «Величайших фильмов всех времен», «Картин, которые нужно успеть посмотреть перед смертью» или «Кинолент, которые навсегда изменят ваше сознание». Как создавался этот шедевр, чему он посвящен и какую роль в его появлении сыграли советские коммунисты, рассказывает «Лента.ру».

1963 год. Рэндл Макмерфи (Джек Николсон), осужденный за растление 15-летней девочки, в попытке избежать наказания в виде принудительных работ оказывается в психиатрической клинике. Он еще не осознает, во что вляпался — если на тюремной ферме его срок имеет точную дату окончания, то в психушке его будут держать столько, сколько пожелают. Жизнь в окружении душевнобольных (подавляющее большинство из которых находится здесь добровольно) могла бы быть вполне сносной, если бы не медсестра Рэтчед (Луиза Флетчер), установившая тотальный контроль над пациентами. Рэтчед видит в дебошире Рэндле, который то все сигареты у соседей в карты выиграет, то выездную экскурсию на рыбалку без спросу устроит, угрозу установленному порядку — и своей власти.

Когда дебютный роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» увидел свет, американское общество переживало масштабные пертурбации. Начало 1960-х — это разгар борьбы с сегрегацией, уже виднеются предпосылки сексуальной революции, а в жизни нонконформистов плотно входят психоделики, которые и сам молодой писатель, по его словам, успел хорошенько распробовать благодаря участию в экспериментах ЦРУ. Идеи о противоборстве системе, сломе прежних устоев и старых иерархий только сгущали атмосферу бунта и перемен — настолько плотную, что самые прожженные хиппи могли пощупать ее руками.

В этой бурной контркультурной среде книга о неравном сражении человека и институции приобрела культовый статус практически моментально

Всего через год Кирк Дуглас, на тот момент уже несокрушимый столп Голливуда, купил права на адаптацию романа для Бродвея и киноэкрана. В спектакле звезда успела сыграть главную роль, а вот с фильмом вышла проволочка. Дуглас хотел, чтобы картину снял проживавший в Праге режиссер Милош Форман, с которым он познакомился во время восточноевропейских гастролей. К середине 1960-х молодой кинематографист из Восточного блока успел прославиться во всем мире дебютным «Черным Петром» и получил номинацию на «Оскар» за «Любовные похождения блондинки». Актер отправил Форману копию романа Кизи, однако та, по-видимому, застряла на границе. Представитель Чехословацкой новой волны затем и сам попал в молох коммунистических цензоров, а с началом Пражской весны с родины вынуждено эмигрировал.

Так прошло почти целое десятилетие. Дуглас, которому было за пятьдесят, уже не тянул на роль наглого балагура-бунтаря. Права на ленту у него выпросил сын Майкл, будущая звезда фильмов «Уолл-стрит» и «Основной инстинкт». После нескольких замен в режиссерском кресле Дуглас-младший и другие продюсеры еще раз предложили фильм Форману — говорят, что без согласования с отцом, а исключительно из собственных соображений. Режиссер-эмигрант позже прояснил, что его выбрали из-за согласия на относительно невысокий гонорар.

А главная роль в итоге досталась Джеку Николсону, который признавался Форману, что тоже некогда пытался приобрести права на экранизацию романа, «однако его обставил этот дедуля Дуглас». Николсон к началу съемок уже и сам стал контркультурной иконой благодаря ролям в «Беспечном ездоке» и «Пяти легких пьесах». Однако именно в «Пролетая над гнездом кукушки» публике впервые открылся весь богатейший спектр Николсона как актера. Его бунтарь Макмерфи — личность откровенно одиозная, даже психически неуравновешенная, но при этом способная вызывать симпатию. Которой, конечно, не возникло бы, не будь в фильме противовеса в виде антагонистки в исполнении Флетчер.

Сестра Рэтчед по сей день остается одним из главных антагонистов в истории кинематографа

Мягкая и едва заметная суровость персонажа, глубоко погрузившего когти в голову каждого пациента палаты, жутка сама по себе, но «Пролетая над гнездом кукушки» всегда был чем-то большим, нежели просто критикой психиатрических институций и тиранов, пользующихся в них полной безнаказанностью. Сестра Рэтчед представляет собой авторитарную фигуру в принципе — для битников 1960-х она находила отражение в консервативном американском обществе, для Милоша Формана она стала зеркалом коммунистической партии.

И роман, и киноадаптация оглашали наступление эпохи бунта, время смены ценностей. Оба произведения выражали желание противостоять авторитарным системам и статусу кво, признавая при этом трагическую бессмысленность этой борьбы. Макмерфи обречен, но благодаря его примеру окружающие задаются вопросами о том, что такое свобода, какова ее цена и как ее могут по-тихому отобрать.

Образ шутовского борца с системой затем надолго засядет в поп-культуре

Чак Паланик внаглую спишет структуру «Пролетая над гнездом кукушки» для своего «Бойцовского клуба». Нового киношного Макмерфи на сломе тысячелетий затем сыграет Брэд Питт, но и впоследствии отголоски этого образа не раз будут мелькать в различных Джокерах и эджлордах всех сортов.

Сам фильм Формана, впрочем, вошел в анналы истории уже после премьеры, став триумфатором премии «Оскар». Лента завоевала все пять главных наград от «Лучшего фильма» и «Лучшего актера/актрисы» до «Лучшего сценария» и «Режиссера года». Тогда это был второй подобный случай в киноакадемии — первым таким триумфатором 40 годами ранее стала картина «Это случилось однажды ночью» с Кларком Гейблом. В следующий раз все пять главных наград завоевало «Молчание ягнят» в 1991 году, и с тех пор ничего подобного на премии «Оскар» не происходило.