«Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом получил второй трейлер

Научно-фантастический фильм "Проект "Аве Мария" (Project Hail Mary), главную роль в котором исполнил Райан Гослинг, получил второй трейлер.

В основе сюжета лежит одноименная книга Энди Уира ("Марсианин") 2021 года - история учителя биологии Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля в окружении мертвецов.

Восстанавливая в памяти череду произошедших событий, мужчина постепенно осознает, что от него зависит судьба человечества. Помощником Грейса становится инопланетянин, общающийся посредством музыки.

Режиссерами картины стали Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по комедийной дилогии "Мачо и ботан", мультфильму "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" и анимационным фильмам о Человеке-пауке ("Через вселенные", "Паутина вселенных").

Сценарист - Дрю Годдард ("Монстро", "Хижина в лесу", "Война миров Z"), одну из ролей исполнила Сандра Хюллер ("Реквием", "Анатомия падения", "Зона интересов").

Первый трейлер фильма набрал более 400 миллионов просмотров за неделю, что шокировало его создателей.

В зарубежный прокат картина выйдет 20 марта 2026 года.