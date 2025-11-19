Появился трейлер обновленной версии сериала «Антология Битлз»

Disney+ поделился трейлером обновленной версии документального сериала "Антология Битлз" (The Beatles Anthology) 1995 года. Премьера состоится на платформе 26 ноября.

© Zuma\TASS

Зрителей ждут восемь ремастированных и один новый эпизод, в который вошли ранее не публиковавшиеся кадры работы Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра над проектом.

Режиссером серии стал Оливер Мюррей, за ремастеринг отвечали специалисты Apple Corps и Park Road Post под руководством режиссера Питера Джексона.

Ранее Маккартни представил книгу, посвященную Wings - группе, созданной им после распада The Beatles, и поучаствовал в альбоме Is This What We Want? - своеобразном протесте против злоупотребления искусственным интеллектом в музыке.