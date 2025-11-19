Коты Эрмитажа добрались и до Сейшел

Еще три страны, где о кино России имели смутное представление, впервые наблюдали целый парад наших фильмов: РОСКИНО при поддержке министерства культуры РФ организовало фестиваль российского кино в Омане, Джибути и на Сейшельских островах.

Зрители смогли оценить жанровую палитру современного кино России. Здесь экранизации известных книг, фильмы о Великой Отечественной войне, исторический мюзикл о Пушкине, спортивные ленты, экранизации русских сказок, познавательные анимационные картины наподобие "Котов Эрмитажа". Фестивальные показы сопровождались встречами со зрителями. Фильмы представляли их создатели: режиссеры Алексей Герман ("Воздух"), Дмитрий Хонин ("Горыныч"), актер Кирилл Кузнецов ("Любовь Советского Союза").

РОСКИНО продолжает расширять географию международных показов российского кино. В этом году подобные фестивали впервые прошли также в Бахрейне и Алжире.