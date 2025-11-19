В 2026 году ожидается премьера продолжения медицинской драмы о бывшем хирурге Сергее Коваленко, который оказался связан с миром подпольной трансплантологии. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне сериала «Хирург»: дата выхода, сюжет, трейлер, актеры и другие подробности.

Главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Илья Ермолов

Сценаристы: Стас Иванов, Василий Клепацкий

Продюсеры: Теймур Джафаров, Анастасия Дюкарева, Инна Оркина-Сексте

Актеры: Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Ростислав Бершауэр и другие

Дата выхода 1 сезона: 31 июля 2025



Производство: студии «Иви» и START

Количество серий: 8

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6

Рейтинг IMDb: 6,4

Дата выхода

О том, что сериал получит продолжение, стало известно вскоре после завершения первого сезона. Об этом на фестивале «Новый сезон» в сентябре 2025-го сообщил продюсер и шоураннер проекта Теймур Джафаров. Дату выхода второго сезона не объявили до сих пор.

Ожидается, что продолжение сериала «Хирург» выйдет в 2026 или 2027 году. Точных сроков релиза пока нет

Трейлера нового сезона тоже пока нет, как и подробностей о его производстве — известно лишь, что оно началось в сентябре 2025 года.

Сюжет

Первый сезон

Сергей Коваленко — талантливый хирург-трансплантолог и один из учредителей успешной частной клиники. В то время как его деловые партнеры, Титов и Булатов, участвуют в нелегальных схемах по торговле донорскими органами на черном рынке, сам Сергей сосредоточен на научной работе и исследованиях, которые по идее могут спасти тысячи жизней.

Сергей женат, у него есть 15-летняя дочь Света. Однако он изменяет супруге Вере с журналисткой Мариной Колодиной, которая начинает собственное расследование деятельности черных трансплантологов, связанных с клиникой. Ее интерес усиливается, когда подруга Айжан решает стать донором почки ради денег — так она надеется закрыть кредиты мужа, который бросил ее с детьми в долгах.

После успешно проведенной операции Айжан пропадает без вести. Попытки Марины найти подругу приводят к тому, что она сама становится мишенью для преступной группы, связанной с черным рынком. В результате Сергей оказывается главным подозреваемым в деле об убийстве любовницы: его приговаривают к тюремному заключению.

Хирург проводит в тюрьме три года, после чего ему удается сбежать. Его цель — выяснить обстоятельства случившегося, доказать свою невиновность и отомстить бывшим партнерам, которые его подставили. Спрятаться от преследования полиции ему помогает случайная девушка Юля. Сперва Сергей заставляет ее делать то, что он говорит, под дулом пистолета, однако позже рассказывает свою историю и заручается добровольной поддержкой.

Чем закончился первый сезон «Хирурга»? После изучения материалов расследования Юля признается Батыру, что продолжает верить в невиновность Коваленко — якобы его могли принуждать к проведению незаконных операций. После их разговора Батыр уходит, а в квартиру проникает Сергей, который забирает ноутбук Марины. Юля пытается помешать ему, но он успешно скрывается на автомобиле. Девушка запоминает номер его машины и сообщает обо всем участковому Протасову, заявив, что знает убийцу Бусыгиной (коллеги Марины). На время проверки ее задерживают. Тем временем Кирилл (парень дочери Сергея) предлагает Свете улететь с ним в Индию. Она сначала соглашается, но после телефонного разговора с отцом отменяет поездку. Титов видит репортаж, в котором киллер Тобышев признается в убийстве Марины. Вскоре к его дому прибывают сотрудники полиции и спецназа. При задержании Титов пытается оказать сопротивление, но его арестовывают. Официально оправданный Сергей возвращается к медицинской практике. Он проводит неудачную операцию: мальчик умирает на операционном столе. После этого Булатов и Коваленко открывают новую клинику и публично заявляют, что все слухи о черной трансплантологии якобы являются вымыслом. При этом Юля предупреждает Сергея, что намерена добиваться наказания виновных в смерти Марины, Бусыгиной и Айжан. Во время вечеринки Батыр убивает Булатова. Юля готовится уехать вместе со своим парнем, однако ее похищают и насильно помещают в психиатрическую лечебницу. Там, под воздействием препаратов, она постепенно теряет память. Позже выясняется, что перед этим она успела тайно записать видеообращение для Веры, в котором раскрывает преступления Сергея и просит ее остановить мужа. Вера оказывается перед сложным нравственным выбором: сохранить молчание, чтобы жить спокойной жизнью, или обнародовать правду, рискуя всем.

Второй сезон

Подробностей о втором сезоне сериала на данный момент нет. Ожидается, что он продолжится с того же места, на котором закончилось повествование финальной серии.

Главным антагонистом, скорее всего, будет сам Сергей — это довольно ожидаемо после событий последнего эпизода. Противостоять ему будет непросто: Юля заперта в психбольнице, а мстящий за отца Батыр действует без плана и поддержки. Однако ситуацию может изменить Вера, жена Сергея, получившая от Юли флешку с доказательством его преступлений. Вероятно, она и станет главным действующим лицом в продолжении.

Актеры и роли

Сергей Гилев («Кентавр», «1941. Крылья над Берлином», «Пророк. История Александра Пушкина» — Сергей Коваленко;

Марина Ворожищева («Заступники», «Оффлайн», «Зверобой») — Юля;

Софья Аржаных («Шпион», «Цикады», «Подростки в космосе») — Света;

Евгений Санников («Оперативная память», «Начальник разведки», «Нулевой пациент») — Титов;

Вильма Кутавичюте («Отчим», «Трудные подростки», «Контакт») — Вера;

Михаил Хуранов («Капитан Волконогов бежал», «Макрон», «Я знаю, кто тебя убил») — Хищник;

Анна Завтур («Лихие», «Немцы», «Капкан на судью») — Марина;

Федор Федотов («Про людей и про войну», «Серебряные коньки», «Мое любимое привидение») — Кирилл;

Ростислав Бершауэр («Добро пожаловать в семью», «Натали и Александр», «Про людей и про войну») — Булатов;

Илья Ермолов («Частное пионерское. Ура, каникулы!!!», «Женская версия. Ловцы душ», А зори здесь тихие…») — Петр;

Альбина Кабалина «Все, что тебя касается», «Один хороший день», «Волшебный участок») — Буся;

Маша Мацель («Надо снимать фильмы о любви», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», «Тайны Карениной») — Фиса.

Интересные факты

Вскоре после премьеры первого сезона в пресс-службе Start отметили, что еще до премьеры проект был отмечен как «Самый ожидаемый» на фестивале сериалов «Пилот». «Хирург» понравился зрителям: только за первый уикенд сериал собрал в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start два миллиона просмотров. И это несмотря на премьеру летом, то есть в «низкий сезон». Первоначально сериал планировали выпустить под названием «Хищники». Шоураннер сериала Теймур Джафаров раньше работал анестезиологом-реаниматологом.