В широкий прокат выходит мультфильм о второй жизни выброшенных вещей

"Выбрось из головы", - вот чего точно не скажешь, посмотрев фильм "На выброс" - анимационную полнометражную новинку от одного из лучших российских кинорежиссеров Константина Бронзита. Потому что это кино запоминается надолго.

© Российская Газета

Формально речь в нем о старых вещах, которые больше не нужны своим хозяевам и выброшены "на свалку истории". Но на самом деле картина поднимает вопрос о всех тех, кто в одночасье стал ненужным или чувствует себя таким. И показывает, как вера в себя и в друзей помогает начать новую жизнь и без предрассудков воспринимать будущее.

"На выброс" выйдет в широкий прокат 20 ноября. И это второй анимационный проект, реализованный в рамках двустороннего соглашения в сфере культуры между Россией и Канадой, заключенного в середине 1990-х годов. Первым был оскароносный анимационный фильм Александра Петрова "Старик и море". Мультфильм "На выброс" тоже вполне мог бы побороться за "Оскар" (Бронзит - напомним - двукратный номинант на эту премию): он понятен каждому в любой точке земного шара. Главный герой даже носит интернациональное имя - Мак. Это элегантный галстук, который оказывается выброшенным на помойку. Там он встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в путешествие. Только цели у них разные. Мак мечтает вернуть свою прежнюю светскую жизнь, а остальные надеются найти Рай, где сбудутся все их желания.

Как актеры дубляжа в мультфильме задействованы Андрей Лёвин ("Приключения Пети и Волка"), Андрей Зайцев, Юлия Рудина ("Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"), Антон Виноградов и другие.