Режиссер Эдгар Райт объяснил отказ снимать «Человека-муравья»

Режиссёр Эдгар Райт поразмышлял, почему в своё время отказался от режиссуры «Человека-муравья», который выпустила Marvel Studios.

По словам постановщика, проблема была в том, что у него сформировался свой стиль, в котором он хотел снять и супергеройский блокбастер, но сделать это было не суждено.

К тому времени, как я начал работать над «Человеком-муравьем», а это было где-то через восемь лет после того, как я начал писать сценарий, существовал мой стиль. Я знал, что не смогу снять этот фильм так же, как «Скотта Пилигрим против всех», или даже так, как получился «Бегущий человек».

Впрочем, сейчас Райт не особо жалеет о своём решении и считает, что стиль, в котором ленту сняли в итоге, отлично ей подходит.