Новый сезон «Метода» сняли без Андреевой, но с Кологривым

Сериал "Метод" сами авторы уже называют культовым. Впрочем, не станем с ними спорить. Премьера сериала состоялась в 2015 году, второй сезон вышел в 2020-м. Главный герой триллера - Родион Меглин (Константин Хабенский), неординарный следователь высочайшего уровня, пользующийся особым методом поиска серийных убийц. Режиссером первого сезона был Юрий Быков, второй сезон снимал Александр Войтинский. В третьем сезоне Быков вернулся в режиссерское кресло.

© Российская Газета

Триллер стал многократным обладателем премий ТЭФИ и АПКиТ, а права на его показ в мире были приобретены стриминговым сервисом Netflix. На "Кинопоиске" "Метод" - один из самых высокооцененных российских сериалов: его зрительский рейтинг - 8.4 (при более 935 тысячах оценок).

Премьера третьего сезона состоится на этой платформе 20 ноября - в этот день выйдут первые четыре эпизода. Еще четыре серии станут доступны 18 декабря.

После событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин больше не работает один - теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера - ее сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле? В числе "маньяков" и других преступников - персонажи Никиты Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева. По собственной воле к ним присоединяется юная героиня Анны Савранской.

Паулины Андреевой в третьем сезоне сериала не будет, но актриса пришла на светскую премьеру в Москве, чтобы поддержать друзей и коллег. Напомним, что артистка сыграла главную женскую роль в первых двух сезонах, но отказалась участвовать в третьем. Видимо, из-за желания идти в своей карьере дальше - о чем она говорила в недавнем громком интервью одному из глянцевых изданий.

По традиции каждая серия посвящена отдельному детективному кейсу, а параллельно герои погрузятся в исследование собственных темных сторон, чтобы к финалу понять, кто они на самом деле - люди или звери. Над продолжением сериала работают и другие члены команды, создавшей первый сезон - например, шоураннер Максим Полинский. Автор сценария: Александр Матвеев. Оператор: Федор Стручев. Композитор: Райан Оттер.

Кстати

Среди наиболее популярных работ Быкова - полнометражные картины "Дурак" (рейтинг 8.1), "Майор" (7.4), "Жить" (7.3), "Завод" (7.2). В 2018 году фильм "Дурак" стал лучшим российским фильмом последних 15 лет по версии пользователей "Кинопоиска". Быков является также режиссером, сценаристом, композитором и исполнителем главной роли в фильме "Сторож", который вышел в 2019 году одновременно в кинотеатрах и на платформе.

Смотрите также

Новое юмористическое шоу "Команды" - на Первом канале 22 ноября в 22:55

Шоу "Команды" соберет на одной сцене легендарные коллективы из мира КВН. Впервые без судей, баллов и соревнований. Все в новом шоу уже победители - в нем собраны самые яркие номера от команд, которые уже стали частью истории клуба.

В шоу примут участие "Столик" из Чулыма, "Ровеньки" из Орла, сборные Пермского края и Москвы, "Флэш-Рояль" (Ростов-на-Дону), "Юрикен" (Владикавказ), "Доктор Хаусс" (Могилев, Беларусь), "Мастер Муси" и многие другие. При этом каждая команда готовит эксклюзивные номера, премьера которых пройдет именно в новом шоу. Ведущий проекта - Вадим Галыгин.