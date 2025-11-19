На российские экраны выходит фильм «Красавица» с Юлией Пересильд

19 февраля на российские экраны выходит фильм "Красавица". Это основанная на реальных событиях история, о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали бегемотиху зимой 1941 года. Главная героиня - бегемотиха Красавица - получила голос актрисы Марии Ароновй ("Олдскул").

Сценаристы изначально задумывали сделать бегемотиху говорящей, рассказал режиссер Антон Богданов, но ее характер получился слишком скромным. Тогда Богданов переписал полностью все ее реплики, чтобы Красавица обрела свою нынешнюю харизму.

"Я представлял ее в образе Фаины Раневской: очень самодостаточной и уверенной в себе, немного с жаргоном. И тогда в контрапункте могла бы получиться сильная история, что такая героиня боится бомбежек, превращаясь в эти моменты практически в ребенка. Фаины Раневской с нами давно нет, но я знал, что если кто-то и может сравниться с ней по силе и энергетике, то это Мария Аронова. С ее харизмой, подачей, внутренним стержнем", - объяснил режиссер.

Юлия Пересильд ("Вызов") сыграла Евдокию Дашину, реальную смотрительницу зоосада, которая помогла бегемотихе и другим животным пережить тяжелые блокадные годы. Роли в фильме также исполнили Слава Копейкин ("Слово пацана"), Стася Милославская ("Чужие деньги"), Виктор Сухоруков ("Искупление"), Иван Добронравов ("Этерна"), Владимир Афанасьев ("Камбэк") и другие.