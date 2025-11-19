Стартовали съемки сериала «Фурия»

Студия Bubble сообщила о начале съёмок супергеройского сериала «Фурия». Новое шоу во вселенной «Майора Грома» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2026 году.

Сериал станет экранизацией серии комиксов «Красная Фурия». В оригинале рассказывается о неуловимой воровке Нике Чайкиной, которая помогает супергероям. Она также занимается предотвращением военных конфликтов и участвует в различных приключениях. Ранее авторы сообщали, что в шоу героиня будет одержима местью.

Режиссёром «Фурии» выступает Александр Хант — автор знаменитого фильма «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов». Съёмки шоу пройдут в Ленинградской области и Москве. В 2026 году по вселенной комиксов Bubble также выйдет сериал «Майор Гром: Игра против правил», который расширит мир титульного героя.