Умерла Шарлотта Бингхэм, известная по десяткам сериалов

Скончалась Шарлотта Бингхэм, британская писательница и сценаристка, известная по работе над двумя десятками сериалов. Часть из них - классика малого экрана.

© Соцсети

Некролог 18 ноября публикует The Independent, ссылаясь на заявление семьи. Детали смерти автора более чем тридцати романов-бестселлеров не приводятся.

Шарлотта Бингхэм - вдова скончавшегося в 2016 году сценариста и актера Теренса Брэйди, супруги неоднократно работали вместе.

Бингхэм родилась в 1942 году в Суссексе в семье писателей, сама писала с десяти лет. Первую книгу опубликовала в девятнадцать. В 1963-м дебютировала на экране - в американском телешоу.

Как сценаристка трудилась со второй половины 1960-х: "Вверх и вниз по лестнице", "Свинья в середине", "Нэнни", "Всадники", "Волшебные моменты" и другие проекты.