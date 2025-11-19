Завершились съемки сериала «Доставка с гарантией» с Щеголевым и Ильяшенко

Закончились съемки сериала "Доставка с гарантией" с Максимом Щеголевым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях.

По сюжету Макс Русанов (Максим Щеголев) вышел из тюрьмы, но вынужден вернуться к криминальным перевозкам ради спасения брата, который попал в долги из-за потерянного груза. Однако неприятности подстерегает не только на дороге: работодательница Полина Лировская (Лукерья Ильяшенко) влюбилась в Макса, и это не сулит ему ничего хорошего. Мужчине предстоит справиться с самой рискованной миссией в жизни, чтобы освободиться от долгов и навязчивого внимания.

В сериале зрителей ждет обилие экшен-сцен и автомобильных трюков. Одним из самых ярких моментов на съемках актер Максим Щеголев назвал сцену, где машина пробивает стены и вылетает из здания. "Мой герой успевает схватить крюк и повиснуть на автомобиле, чтобы спасти людей. Это запомнилось особенно: и место было классное, и физически пришлось приложить усилия - буквально "повисеть" в воздухе. Подобные трюки для меня привычны, и каждый раз они дарят невероятный азарт. Я обожаю скорость, машины, а действия моего персонажа Макса мне близки и понятны", - рассказал актер.

Также в проекте снялись Дарья Урсуляк ("Дылды", "Душегубы"), Кирилл Полухин ("Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе", "Лихие"), Павел Юдин ("Мосгаз. Дело № 10. Метроном"), Алексей Шевченков ("Есть только "МиГ"), Илья Антоненко ("Челюскин. Первые", "Оффлайн"), Елена Лотова ("Акушер"), Александр Карпиловский ("Ландыши", "Время первых"), Юрий Поляк ("Чижик-Пыжик возвращается"), Андрей Шарыпов ("Библиотекарь").

Режиссер проекта - Александр Касаткин. В сериале будет 8 серий по 48 минут. Премьера ожидается в 2026 году на канале РЕН ТВ.