Фильм о легенде советского футбола «Золотой дубль» выйдет в прокат в январе

"Золотой дубль" - спортивная драма с Егором Бероевым, который сыграет роль легенды советского футбола Никиты Симоняна. Фильм выйдет в прокат 29 января.

Никита Симонян четыре раза завоевывал титул чемпиона СССР в качестве игрока и трижды в качестве тренера. Он лучший бомбардир в истории красно-белых - 160 забитых мячей. В начале ноября Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов. Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" в октябре отпраздновал свое 99-летие.

Картина "Золотой дубль" посвящена одному из этапов блестящей тренерской карьеры Никиты Симоняна. Под руководством спартаковца футбольный клуб "Арарат" добился высшего результата в истории советского футбола - сделать "золотой дубль", став в один год чемпионом СССР и обладателем кубка СССР.

"Я был искренне удивлен, когда мне предложили идею этого фильма, потому что прошло очень много времени: 50 лет - это огромный срок. Единственное, чего бы я хотел пожелать - это правдивости, чтобы люди узнали эту историю по-настоящему. Над проектом работают знающие люди, я им доверяю. Надеюсь, эта история станет вдохновением и мотивацией для молодых ребят, молодых футболистов, которые мечтают о больших победах", - поделился игрок, тренер, чемпион Олимпийских игр Никита Симонян.

Главную роль исполнил Егор Бероев. Он лично познакомился с героем, которого ему предстояло сыграть:

"В Никите Павловиче я увидел не только выдающегося футболиста, но и человека обаятельного, с большим сердцем и тонким юмором. Это человек с позицией, которую он не боялся доносить людям вне зависимости от чинов и рангов. Симонян ставил свое дело во главу угла, поэтому личные вопросы отошли на второй план".

Также роли в фильме исполнили Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Анаит Киракосян, Бабкен Чобанян, Андраник Хачатрян, Анатолий Котенев.

В режиссерском кресле - Мгер Мкртчян.