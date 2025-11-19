Базз Лайтер — на ярком кадре мультфильма «История игрушек 5»

Издание Empire представило яркий кадр мультфильма «История игрушек 5». На нём показаны несколько Базз Лайтеров, которые путешествуют по лесу.

Представлен новый кадр мультфильма «История игрушек 5»
© Empire/Pixar

Сюжет анимационной картины расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера «Истории игрушек 5» состоится 19 июня 2026 года. Режиссёром и сценаристом мультфильма выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс») и Тим Аллен («В поисках галактики»).