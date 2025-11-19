Появился первый кадр со съемок «Джуманджи 3»

Первый кадр со съёмок «Джуманджи 3» с Дуэйном Джонсоном — выход в декабре 2026 года
Компания Sony Pictures представила первый кадр со съёмок фильма «Джуманджи 3». Премьера продолжения приключенческой серии состоится 11 декабря 2026 года.
Сюжет ленты пока неизвестен. Ранее звезда франшизы Дуэйн Джонсон заявлял, что она станет финальной для серии. В картине также будут отсылки к оригинальной «Джуманджи», вышедшей в 1995 году, с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях. Съёмки фильма стартовали 12 ноября.
К своим ролям, помимо Джонсона, вернутся Кевин Харт («Американская семейка»), Карен Гиллан («Мстители: Финал») и Джек Блэк («Minecraft в кино»). Режиссёром выступает Джейк Кэздан — автор предыдущей части серии.