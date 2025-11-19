Специалист сообщил о новом интересе российских кинозрителей

Жанр исторического, а также семейного и детского кино наиболее востребован сейчас в России. Об этом генеральный директор АНО Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал на встрече со студентами Института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

© Freepik

«На первом месте — исторический контент, интерес к истории за последние четыре года в связи с понятными геополитическими раскладами очень сильно вырос. Это мы видим и в кино, и в блогерском контенте», — сообщил Гореславский.

На втором месте по востребованности — все, что связано с семейным просмотром.

«Наблюдается определенная усталость от тяжелого, психологического, мрачного кино, в сложные времена всегда нужна отдушина, а не тяжелые ужастики — кино про маньяков немножко устарело», — пояснил гендиректор ИРИ.

На третьем месте по востребованности детский контент, в особенности фильмы для детей.