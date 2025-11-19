Фильму «Злая. Часть 2» предрекают рекордный старт

Издание Variety поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов предстоящего фильма «Злая. Часть 2». За первые выходные после выхода в прокат картина может собрать до $ 180 млн только в США.

© Чемпионат.com

Таким образом, лента претендует на рекордный старт в 2025 году. До этого самый высокий результат стартовых сборов был у Minecraft в кино ($ 162 млн) и у ремейка «Лило и Стич» ($ 146 млн). Учитывая высокие отзывы от критиков (71% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes) и популярность первой части ($ 112,5 млн за первые выходные), картина вполне может оправдать прогнозы.

Премьера фильма «Злая. Часть 2» состоится 21 ноября. В продолжении ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли в проекте вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).