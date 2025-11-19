По «Звездным вратам» снимут сериал

Издание Variety сообщило, что культовая вселенная «Звёздные врата» получит новый сериал. Проектом занимается компания Amazon, а транслироваться он будет на стриминговом сервисе Prime Video. Дата выхода сериала пока неизвестна.

© Чемпионат.com

Шоураннером выступит Мартин Джеро — автор предыдущих сериалов по «Звёздным вратам». Он рассказал, что рад вновь вернуться в научно-фантастическую вселенную.

«Провёл пять лет во франшизе. "Звёздные врата" научили меня всему, что нужно для создания телевидения — это у меня в крови. В восторге от того, что мне вновь доверили вести эту невероятную франшизу к следующему этапу. Те, кто поддерживал "Звёздные врата", этот проект для вас. А тех, кто только знакомится с нашим миром, обещаю, вас ждёт нечто необыкновенное».

Вселенная «Звёздные врата» началась с фильма 1994 года от режиссёра Роланда Эммериха («День независимости»). Картина рассказывает о таинственных вратах, которые находят на планете Земля — они позволяют путешествовать по другим мирам. Лента стала культовой и с момента выхода получила ещё два фильма, а также четыре сериала.