В Нидерландах объявили об отмене выступления советской пианистки

Концертный зал нидерландского города Эйндховен объявил об отмене выступления советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт был запланирован на 4 декабря. Как объяснила администрация площадки, причиной такого решения были в том числе российское происхождение артистки и ее участие в концерте в одном из московских театров. Организаторы концерта заявили, что «обстоятельства» не оставили им выбора.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили выступление известного оперного певца, заслуженного артиста России и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». В июле там же отказались проводить концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева.