Райан Джонсон хочет, чтобы в «Достать ножи 4» снялась Мэрил Стрип

Райан Джонсон, снявший первые три части «Достать ножи», рассказал, что хотел бы увидеть в четвёртом фильме Мэрил Стрип, известную в том числе по «Дьявол носит Prada».

Постановщик считает, что Стрип отлично впишется в детективный фильм и покажет свой мастерский актёрский талант.

Есть много замечательных актёров, с которыми я бы хотел поработать. Мне кажется, что Мэрил Стрип отлично впишется в детектив.

Джонсон также рассказал, что у него с Netflix был контракт на два фильма, которые он снял, поэтому теперь режиссёр не связан с компанией какими-то договорённостями, однако сам Райан уже говорил о желании снять четвёртый фильм серии.