Завершились съемки фильма про ученого, раскрывшего тайну древних майя

В Санкт-Петербурге завершилась основная часть съемок художественного фильма «Боги Кнорозова», посвященного ученому Юрию Кнорозову, впервые расшифровавшему письменность древних майя, находясь в стенах Ленинградского университета и Кунсткамеры. Картину производит компания «Триикс Медиа», проект реализуется при поддержке Фонда кино.

Создатели намерены представить публике не стандартную биографическую картину, а мистический фильм, погружающий зрителя в необычный внутренний мир героя. Режиссер картины Анастасия Чашина рассказывает, что идея родилась из наблюдения за поражающим глубиной и загадочностью взглядом Юрия Кнорозова. Предполагается, что ученый имел тесную связь с майя в прошлых воплощениях, а затем вернулся, чтобы восстановить утраченные знания.

Главную роль исполнил актер Иван Колесников, специально работавший над воспроизведением характерного взгляда своего персонажа. Визуально он значительно отличается от реального Кнорозова, поскольку создатели отказались от сложной грим-маскировки и сделали ставку на психологизм исполнения.

Картина включает сцены с участием известных исторических деятелей, например епископа Диего де Ланды, сыгравшего важную роль в судьбе рукописей майя. Вместе с тем присутствуют и художественно созданные герои.

Особенность проекта заключается еще и в широком географическом охвате съемочного процесса. Помимо Петербурга и Москвы, группа работала в Карелии и Выборге, а также запланировала работу в Мексике, где предполагается снимать аутентичные пейзажи и руины культуры майя.

Одной из важных частей картины станут компьютерные спецэффекты, позволяющие передать таинственный внутренний мир Кнорозова и реконструировать образы древнего народа.

Проект обещает выйти на экраны кинотеатров в 2027 году. Фильм задуман как необычное путешествие сквозь пространство и время, демонстрирующее, насколько тонкой бывает грань между научным открытием и магией человеческого сознания, сообщает «Петербургский дневник».

