«Хроники русской революции» и «Август» получили свои первые призы

Новый год в этот раз наступает чуть ранее - уже украшены городские витрины, начинаются первые мероприятия. Премия журнала "КиноРепортер" "Событие года" также прошла не как обычно - не в декабре, а 19 ноября. "Событие года" прошло авансом - так можно пошутить, учитывая, что у издания есть другая премия - "Аванс".

Обозреватель "РГ" уверена, что у сериала "Хроники русской революции" и фильма "Август" еще будет множество наград на российских кинопремиях, но вчера они получили свои первые призы. Оба названы лучшими в своих категориях - как сериал года и фильм года.

За новый многосерийный фильм Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" приз из рук режиссера Владимира Хотиненко получили актриса Юлия Высоцкая и продюсер Антон Златопольский.

"Пользуясь трибуной, хотел поблагодарить за эту выдающуюся премию. Я уже второй год лично получаю, и это большое счастье. Но этот год особый, потому что закончился показ "Хроник русской революции" на телеканале "Россия", и приведу цифру: 29,5 млн уникальных зрителей посмотрели этот сериал", - сказал Антон Златопольский. "Для меня это большая честь. Андрей Сергеевич делегировал мне получить эту половинку звезды. Я, его половинка, держу его половинку звезды в руках. И он меня попросил передать слова благодарности людям, которые стояли за проектом, которые верили в проект", - добавила Юлия Высоцкая.

Награду за фильм "Август" вышла получать представительная команда создателей: продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов, режиссер Илья Лебедев, актеры Сергей Безруков, Павел Табаков, Никита Кологривый и Тина Стойилкович. Кстати, Тина удостоилась на церемонии еще одной награды - "Открытие года".

"Я прочитал "Момент истины" в 14 лет. И когда читал, понимал, что не могу когда-нибудь не снять этот фильм. Правда, пришлось ждать довольно долго. Во-первых, мы бесконечно благодарны Владимиру Осиповичу Богомолову за то, что он когда-то написал эту книжку. Мне посчастливилось два последних года его жизни с ним общаться. И еще я хотел бы поблагодарить вот эту троицу: великого русского актера Сергея Безрукова, Никиту Кологривого, с которым мы работаем в первый раз, но это его лучшая роль в кино. И Пашку Табакова, который мне как младший брат. Без них бы ничего не получилось. Одни серьезные люди сказали: "Ну, ребят, все ждут провала, потому что - ну кто сейчас будет смотреть фильмы о войне?" Но зритель пошел... Я думаю, что это фильм для всей нашей большой семьи - россиян, тех, кто живет в этой стране, это про нас сегодня. И поэтому, мне кажется, его так хорошо смотрят", - сказал Константин Эрнст.

Награждение совпало с тем, что со вчерашнего дня в прокат в кинотеатрах вышла обновленная версия картины - на 20 минут длиннее по хронометражу, чем предыдущий вариант.

Награды были вручены в девяти номинациях за самые значимые достижения в сфере кино и телевидения в 2025 году. Ведущей церемонии по традиции стала бессменный редактор журнала Мария Лемешева. В номинации "Мастер-класс" победителем был назван кинодраматург, художник, актер, режиссер Александр Адабашьян. В этом году вместе со Светланой Крючковой он снялся в картине Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки". Зал встал, приветствуя лауреата.

"Актером года" назван Александр Петров, снявшийся в 2025-м в фильмах "Василий", "Кракен", "Почтарь", "Горыныч" и сериале "Камбэк". Награду вручил Леонид Ярмольник. Петров признался, что, несмотря на то что он очень рад получить этот приз, главной наградой для него в этом году стало то, что у них с женой родился сын. Кстати, сама награда "Событие года" вручается Петрову уже в третий раз.

"Актрисой года" стала Марина Александрова. В этом году успех ей принесли сериалы "Мосгаз 11. Розыгрыш" и "Дыши". А также работа в сериале "Москва слезам не верит. Все только начинается".

В номинации "Прорыв года" победил Андрей Максимов, на счету которого в этом году роли в сериалах "Где наши деньги?", "Дети перемен", "13 клиническая. Начало", "Фишер 2", "Москва слезам не верит. Все только начинается". А еще в спектаклях "Чайка" в МХТ и "Дон Кихот" в Театре наций. Награду вручил Игорь Гордин, его партнер по спектаклю "Собачье сердце" в МТЮЗе.

"Звездой года" стала оперная певица Аида Гарифуллина. В сентябре у нее состоялся гала-концерт на исторической сцене Большого театра. И в этом же году Аида стала ведущей и лицом первого в истории музыкального конкурса "Интервидение", а еще наставницей в программе "Голос. Дети". Премию вручили Яна Чурикова и Дмитрий Борисов, с которыми она работала вместе на этих телепроектах.

"Хитом года" признана лента "Пророк. История Александра Пушкина". Приз вручали Елизавета Ищенко и Кузьма Сапрыкин, а получили режиссер Феликс Умаров и продюсер Петр Ануров. Ранее сыгравшая в картине Алена Долголенко как раз в этом году удостоилась премии журнала "КиноРепортер" "Аванс" за роль Натальи Гончаровой в этом фильме.