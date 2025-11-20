Говорящий попугай станет напарником Максима Стоянова в сериале «Пират»

Съёмки остросюжетного детектива телеканала НТВ «Пират» продолжаются в Санкт-Петербурге. Сериал с Максимом Стояновым расскажет о циничном майоре на пороге пенсии Воронове и его болтливом попугае-напарнике, которые невольно оказываются втянутыми в охоту за сокровищами криминального авторитета.

Майор полиции Константин Воронов (Максим Стоянов) отсчитывает дни в календаре до выхода на пенсию. Из-за скверного характера и профдеформации Воронов потерял всё – семью, близких, умение радоваться жизни, коллег, которые теперь предпочитают держаться от него подальше. Но в один момент его жизнь резко меняется.

Максим Есаулов, продюсер и автор сценария: «Откровенно говоря, мне казалось, что эта идея лежала на поверхности. Но на практике я семь лет с ней прожил, прежде чем удалось её воплотить. Если следить за попугаями, можно убедиться, что они не просто способны воспроизводить человеческую речь, но абсолютно точно делают это осмысленно. В нашем сериале это своего рода доктор Ватсон с крыльями и дурным характером. Основная сложность в создании «Пирата» – в работе с попугаем. Сценаристы еще не писали роли для реального животного с репликами (мультфильмы и сказки не в счёт). И Максиму Стоянову, как и другим актёрам, приходилось подавать реплики попугаю и парировать ему. И на площадке попугай ведёт себя порой как капризная звезда, он как-то даже попытался вступить в драку с Максимом, но Максим повел себя как настоящий опер и смог наладить контакт с коллегой».

На месте преступления он находит клетку с говорящим попугаем. Майор решает оставить птицу себе: она становится невольным напарником главного героя, помогая новому хозяину и его коллегам – Ковалдину (Владимир Лесных) и Арунцу (Семён Толов) – расследовать преступления. Константин приучился постоянно носить его на плече, за что получил прозвище Пират.

Павел Мальков, режиссёр-постановщик:

«Проект «Пират» – это необычное сочетание жанров. С одной стороны, довольно традиционная криминальная история, с другой, комедия. Дело в том, что один из главных героев – попугай, и всё действие сопровождается лёгким приятным юмором и иронией. Есть даже некая аллюзия на авантюрный жанр с классическими пиратскими историями, поэтому сериал и называется «Пират». И это не случайно: сюжет хоть и разворачивается в современности, но главным остаётся мотив поиска ключа, который поможет найти сокровище. К тому же наш главные герой сам постепенно свыкается с тем, что у него появился попугай, и постоянно ходит с ним на плече. Такое сочетание не может не привлекать».

В какой-то момент Воронов начинает замечать, что попугай произносит странные словосочетания. Далёкий от нумизматики Воронов не сразу понимает, что это названия дорогих и очень редких монет. Константин начинает предполагать, что попугай имеет какое-то отношение к банде криминального авторитета Кобальта (Алексей Митин), и, возможно, именно он – ключ к несметным сокровищам. Воронов решает схватить удачу и большие деньги за хвост и включается в погоню за сокровищами. Однако не только Воронов ищет клад, за ним охотятся ещё и бывшие подельники криминального авторитета Кобальта: Африканец (Николай Мачульский) и Скрипач (Павел Харланчук).

В роли попугая снялись какаду Луи и Василий.