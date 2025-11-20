Netflix показал мрачный постер пятого сезона «Очень странных дел»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый постер пятого сезона сериала «Очень странные дела». На нём показан некогда тихий городок Хокинс, в котором после событий четвёртого сезона ввели карантин и начали активно патрулировать военные.

© Netflix

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Пятый сезон выйдет в трёх частях — первую половину сезона можно будет посмотреть в ночь на 27 ноября с русскими субтитрами.