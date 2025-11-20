20 ноября в России состоялась премьера фильма «Сентиментальная ценность». Картину Йоакима Триера уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в группе «В Прокате | Кино во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NEON.

«Сентиментальная ценность» рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру.

Главные роли в проекте сыграли Ренате Реинсве («Худший человек на свете»), Стеллан Скарсгард («Дюна») и Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти»). Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале — 2025, где лента получила Гран-при жюри.