Представлен трейлер второго сезона сериала «Золотое дно»

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start представили дебютный трейлер второго сезона сериала «Золотое дно». Продолжение криминального шоу стартует уже 4 декабря. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.

Во втором сезоне вернутся основные актёры из оригинала: Юлия Снигирь, Павел Попов, Валерий Карпов и Алексей Гуськов. Сценарий сериала вновь написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова занял Илья Ермолов.