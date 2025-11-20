Один маньяк хорошо, а десять лучше: чем удивляет третий сезон «Метода»

20 ноября на «Кинопоиске» начинается третий сезон «Метода» — одного из самых популярных российских сериалов. В новых сериях следователь Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского набирает целую команду маньяков, которые помогают ему искать себе подобных. Кинокритик Павел Воронков посмотрел четыре эпизода третьего «Метода» — и рассказывает, почему у этого сезона есть все шансы превзойти даже первый.

© Кадр из сериала «Метод-3»

Сериал «Метод», как Голлум из советского издания «Хоббита», раз в пять лет возвращается с новыми гостинцами.

В 2015 году глава компании «Среда» Александр Цекало и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предприняли амбициозную попытку подковать аглицкую блоху «Настоящего детектива». Под это дело они соблазнили народного (официально) артиста Константина Хабенского сыграть следователя Меглина, который лучше всех охотится на маньяков, поскольку и сам почти маньяк (от параллелей с «Декстером» авторы открещиваются), а режиссера «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова, тогда еще не окончательно народного (неофициально), уломали снять комикс пополам со страшной сказкой.

Хотя с художественной точки зрения «Метод» изначально был далек от стандартов кабельных титанов HBO и Showtime (в индустриальном смысле он, к слову, ближе «Ганнибалу», который за пару лет до этого умудрился протащить неслыханное насилие на эфирный канал NBC), а теперь и вовсе смотрится наивно и нелепо, его влияние сложно переоценить. Первый сезон совершил на российском телевидении революцию и, кажется, до сих пор остается мерилом всех отечественных детективов.

Второй же, вышедший в 2020-м, этот кредит доверия разбазарил. По большому счету в продолжении не было никакой нужды — и родилось оно соответствующим образом: Цекало взял сценариста Олега Маловичко «на слабо». Конечный результат оказался закономерен. Таких же колоритных маньяков, как в первый раз, «на слабо» придумать не вышло. Хабенский в сериале остался, однако всю дорогу страшно кривлялся (по сюжету его герой пережил смертельный удар ножом из-за смещенного сердца, но стал невменяемым). А Быков проект покинул: телесериал дался режиссеру авторского кино с большим трудом, Цекало и Эрнст не то что не доверили ему финальный монтаж — он даже, по некоторым данным, кадр на площадке не выстраивал, и такие строгие рамки спровоцировали конфликт. В итоге режиссерское кресло занял бекмамбетовский соратник Александр Войтинский (до этого он ставил первый российский кинокомикс «Черная молния», после — сказки «По щучьему велению» и «Огниво»). И тут выяснилось, что даже со скрученными руками Быков умудрялся худо-бедно держать происходящее в узде. В его отсутствие «Метод» разъехался по швам.

В этом свете большие надежды на третий сезон возлагать было трудно, хотя новость о возвращении Быкова, безусловно, внушала оптимизм (все конфликты были улажены, перед новым «Методом» режиссер даже снял для «Среды» еще один сериал «Лихие» по сценарию того же Маловичко). Зато ошибаться в таких случаях всегда приятно.

По первым четырем сериям складывается ощущение, что третий сезон сумел не просто вернуться к планке первого, а даже ее перепрыгнуть.

Если Войтинского и есть за что похвалить, так это за окончательное закрытие арки меглинского заклятого врага-маньяка Ты-меня-не-поймаешь, здешнего Мориарти. Это позволило «Методу» совершить в новом сезоне полноценный ребут — и переизобрести себя практически во всех аспектах.

Со второй попытки шоу все-таки отказалось от прежнего — безнадежно устаревшего — визуального стиля. Слова Быкова десятилетней давности про комикс приятно звучали, но скверно бились с тем, как сериал выглядел: нехитрая телевизионная картинка, раздражающий бледный цветокор, из-за которого казалось, что героев освещает не солнце, а лампа в морге. Теперь «Метод» взорвался буйством красок — мрачных, но насыщенных: в новых сериях герои перебрались из унылого морга в рыжеватое царство вечной кинки-вечеринки на Хэллоуин, что вполне логично сочетается с перемещением логова Меглина из Москвы в Петербург (Хабенский уже во второй серии переименовывает его в Расчленинград). На плейлисте это тоже отразилось: в «Методе», к счастью, не только поубавилось пластмассового блюз-рока композитора Райана Оттера, но и заиграла, например, группа «Дубовый Гаайъ».

Перевернулась с ног на голову и концепция. В первом «Методе» Меглин был волком-одиночкой, за которым увязывалась молодая напарница-возлюбленная Есения Стеклова (Паулина Андреева), во втором они менялись ролями, а в третьем у героя Хабенского образовался собственный отряд самоубийц из восьми разношерстных маньяков, помогающих ему ловить себе подобных, — «наших». Меглин при них оказывается кем-то вроде пастыря: волчьи цитаты, предваряющие эпизоды в предыдущих сезонах, тут разрослись до небольших зловещих проповедей, обращенных к «братьям и сестрам» («сестрам» именно через «е»).

Таким образом третий «Метод» перестает быть косплеем «Настоящего детектива» и становится неформальной экранизацией выдающегося романа Алексея Сальникова «Отдел». А заодно возвращает на экран по-настоящему пестрых фриков, достойных предшественников из первого сезона. Там душегубов завораживающе играли Алексей Серебряков, Ян Цапник, Тимофей Трибунцев и другие чудесные люди. Здесь им на смену приходят, например, Никита Кологривый (вполне уместный в образе подонка в цветастых рубашечках), Лев Зулькарнаев со смешными очками, как у Вуди Харрельсона в «Прирожденных убийцах», и карикатурный сталкер-айтишник Эльдар Калимулин.

Стеклова в новых сериях если и присутствует, то где-то за кадром, в этом отношении имеется ряд интригующих крючков на вторую половину сезона. Пока ее сущностно заменяет героиня Анны Савранской — юная студентка с кровожадными наклонностями, которая даже парня отшивает, подчеркивая преемственность, примерно той же фразой, что была на вооружении у Паулины Андреевой: ничего не получится, слишком, мол, скучный и хороший.

В третьем сезоне «Метод» будто бы стал тем сериалом, которым по-хорошему должен был стать с самого начала: лютым комиксом, где зашкаливающая эстетизация сталкивается со страшной действительностью. Даже экономность пошла шоу на пользу: в первом сезоне уходило по одной серии на дело, во втором — по две, нынешний возвращается к истокам, при этом уменьшая общий хронометраж с 16 до 8 эпизодов, однако в результате он кажется не урезанным, а ускоренным и концентрированным (скажем, козырь, который можно было бы попридержать до финала, тут выкладывают уже во второй серии). Если на оставшейся дистанции сериал не свернет с праведного пути, выйдет что-то вроде сенсации, — пускай она и не всем придется по душе.

Название: «Метод» (3 сезон)

Дата выхода: 20 ноября — 18 декабря 2025 года

Где смотреть: «Кинопоиск»

Продолжительность: 8 серий по 55 минут

Режиссер: Юрий Быков

В ролях: Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич, Денис Бургазлиев, Юрий Быков