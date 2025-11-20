Фильм «Бегущий человек» по Стивену Кингу вышел в кинотеатрах России

13 ноября состоялась мировая премьера фильма «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. Спустя неделю картина также появилась в большинстве киносетей России, а до некоторых киносетей она доберётся в субботу, 22-го числа.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Комедию демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Бегущий человек» рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в проекте сыграл Глен Пауэлл, звезда «Топ Гана: Мэверик». Режиссёром выступил Эдгар Райт, постановщик «Типа крутых легавых». Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, собрав за первые выходные по миру скромные $ 28 млн.