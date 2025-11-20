Зрители громят шестой эпизод 3-го сезона «Ванпанчмена»

16 ноября состоялась премьера шестого эпизода третьего сезона знаменитого аниме-сериала «Ванпанчмен». Зрители громят серию: на агрегаторе IMDb она получила 2 балла из 10. Таким образом, эпизод получил худший рейтинг за всю историю шоу.

Зрители отмечают, что в третьем сезоне резко ухудшилась анимация, но у шестого эпизода она стала кошмарной. Некоторые утверждают, что аниме вообще превратилось в слайд-шоу из разных рисунков. Кроме того, ругают сюжет, который потерял последовательное повествование.

Что пишут зрители о шестом эпизоде третьего сезона «Ванпанчмена»:

Не могу поверить, что мы сейчас в такой ситуации. Сериал, который три года назад назывался великолепным, показал худший эпизод из всех, что я видел. Просто грустно видеть, как любимый сериал превращается в непонятно что. Этот эпизод убивает сериал, и я не вижу причин продолжать смотреть его.

Пожалуйста, переделайте весь этот сезон. Уважайте фанатов. Мы с нетерпением ждали этот сезон целых шесть лет. Мы можем подождать ещё год. Просто наймите людей, которые искренне любят это аниме и достаточно опытны, чтобы не испортить весь сезон. Пожалуйста, сделайте для нас ремейк аниме.

По крайней мере, предыдущие пять серий имели более-менее последовательное повествование, чтобы компенсировать посредственное качество анимации. Но что касается шестой серии, она просто проваливает всё. Ужасные кадры, без какой-либо анимации, по сути, ужасный саундтрек и нелепые фильтры в стиле ночных клубов, чтобы скрыть, как плохо выглядят некоторые из рисунков.

Весь эпизод буквально превратили в слайд-шоу. Он на самом деле ужасающий, они даже не удосужились анимировать подъём по лестнице. Персонажи выглядят странно, как будто их нарисовали менее чем в 10 линиях.

Я годами был поклонником этого аниме, даже манги избегал, потому что очень хотел посмотреть его адаптацию. Даже после всей этой ненависти ко второму сезону он мне всё равно понравился, потому что мне очень зашёл сериал. Но этот эпизод — настоящий ужас.

«Ванпанчмен» продолжает рассказывать историю Сайтамы, который выполняет свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок». Аниме вернулось спустя шесть лет после финала второго сезона, хотя анонсировали продолжение ещё в 2022 году. Третий сезон раскритиковали — из-за этого режиссёр продолжения Синпэй Нагаи ушёл из соцсетей.