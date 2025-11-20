«Бедные смеются, богатые плачут»: чем продолжится драмеди про олигарха и его прислугу

В июне 2025 года на телеканале ТНТ закончился второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Продолжение, как и первый сезон, стало хитом не только телевидения, но и российских стримингов. Несмотря на то что финал намекает на продолжение, создатели шоу пока не анонсировали третий сезон. «Лента.ру» выяснила все, что известно о третьем сезоне драмеди «Бедные смеются, богатые плачут».

«Бедные смеются, богатые плачут»: главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова, Илья Чижиков, Антон Чижиков

Сценарий: Марина Никольская, Анна Борисова, Алексей Малышев

Продюсеры: Антон Зайцев, Антон Щукин, Артем Логинов

Производство: студия Good Story Media и телеканал ТНТ

Год выхода первого сезона: 2024 год

Дата выхода третьего сезона: 2026

Количество серий: 32 (по 16 в двух сезонах)

Длительность серий: 45 минут

В главных ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алена Хмельницкая, Анна Снаткина, Серафима Соловьева

Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7,6 и 4,2

«Бедные смеются, богатые плачут» — российский сериал, снятый Good Story Media (авторами «Реальных пацанов») по заказу телеканала ТНТ. Впервые он вышел на экраны в 2024 году и быстро стал одним из самых популярных проектов телеканала. По данным сервиса аналитики поисковых запросов «Вордстат», первый сезон «Бедные смеются, богатые плачут» на пике, в марте 2024 года, искали 2,5 миллиона раз, а второй сезон в мае 2025-го — 3,1 миллиона раз.

Дата выхода 3-го сезона

Первый сезон показывали по ТНТ с февраля по март 2024 года. Ожидалось, что премьера второй части состоится уже осенью, но релиз перенесли на целых полгода: второй сезон «Бедные смеются, богатые плачут» выходил в эфир в мае-июне 2025 года.

После премьеры финальной серии в сети поползли слухи, что третий сезон сериала был снят заранее и готовится к выходу уже осенью. Пресс-служба канала эти слухи опровергла: «Телеканал ТНТ подтверждает, что не проводил съемки и пока не заказывал производство третьего сезона сериала "Бедные смеются, богатые плачут"».

Информации о том, когда третий сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут» выйдет на экраны и выйдет ли вообще, нет до сих пор. Однако в СМИ предполагают, что это может произойти в 2026 году

На это, по мнению сайта «Киноафиша», указывают высокие рейтинги проекта (7,6 на «Кинопоиске» и 4,2 на MyShows), а также лидерство во временном слоте, по данным Mediascope, — после премьеры сериал получил долю 11,5. Кроме того, после релиза второго сезона проект несколько недель лидировал в рейтинге «Кинопоиск Pro» и входил в топ-3 рейтинга популярных проектов онлайн-кинотеатра Okko.

Сюжет

Первый сезон

В центре сюжета — жизнь богатых и бедных людей в роскошном особняке. У брата главной героини Кати финансовые трудности: он крепко поссорился с серьезными людьми. И вместо того, чтобы решать проблему самостоятельно, подставил родную сестру. В результате девушке приходится скрываться. Чтобы заработать на жизнь, она устраивается горничной в роскошный подмосковный особняк олигарха Сергея Воронцова.

Бизнесмен тоже не так прост. Он объявляет бывшим женам и детям от предыдущих браков, что смертельно болен и жить ему осталось совсем немного. Последние месяцы Воронцов якобы хочет провести в окружении родных. Члены семьи принимаются яростно делить наследство, а абсолютно здоровый на самом деле Воронцов наблюдает за ними со стороны — зачем он рассказал о диагнозе, неясно.

«Бедные смеются, богатые плачут» — это многослойная история о столкновении миров богатых и бедных, старых и новых денег, семейных тайн и служебных интриг — в декорациях рублевского особняка

Первая супруга Елена настаивает на том, что была с мужем еще до того, как он стал богатым, и вообще всячески ему помогала. Вторая жена пытается втереться к Воронцову в доверие с помощью их общей дочери Оли. Нынешняя молодая жена Ирина сначала капризничает и устраивает истерики, а затем начинает проявлять характер, чтобы отстоять свое место в семье.

Пока богатые делят деньги главы семейства, бедные, то есть прислуга в особняке, плетут свои интриги. Сын Воронцова Миша влюбляется в Катю и, чтобы завоевать ее симпатию, притворяется простым работником в доме. Постепенно между ними завязываются отношения, в которых уже неясно, где заканчивается ложь и начинается правда. К тому же за Катей начинает ухаживать и настоящий работник особняка — Даня.

Второй сезон

Во втором сезоне Даня похищает Катю, чтобы передать ее бандитам, охотящимся за ее братом. Миша подключает свои связи и спасает девушку. После этого их роман на время прерывается, а Даня попадает под следствие.

Сергей Воронцов решает начать политическую карьеру и для этого нанимает пиарщицу Жанну. Она — не единственный новый персонаж в продолжении. К команде прислуги присоединяется горничная-гадалка, а к компании бывших жен и их отпрысков — бывшая невеста Миши Даша, сестра-близнец Ирины, нынешний муж Елены и еще несколько персонажей.

В целом второй сезон концентрируется уже не на противостоянии богатых и бедных, а на поиске истинных ценностей, которые не зависят от денег.

Чем закончился второй сезон? В финале сезона Миша осознает, что любит Катю — она больше не работает горничной, а живет в особняке как гостья. Тем временем выясняется, что брат Кати Сева находится в плену у бандитов и его судьба неизвестна. Воронцов, в середине сезона перенесший инфаркт, возвращается домой после выписки из больницы и обнаруживает, что Ирина уехала вместе с детьми и требует развода. Жить с олигархом начинает Жанна. Сергей решает наладить отношения с детьми и передать им часть своего бизнеса, чтобы проверить их менеджерские способности. Елена остается с чужим ребенком на руках, а средняя дочь Воронцова Оля вместе со своим возлюбленным, шофером Артемом, решает съехать из отцовского дома и начать самостоятельную жизнь.

Третий сезон

О третьем сезоне пока ничего не известно — создатели не делали анонсов. Однако исполнительница главной роли Полина Денисова в июне 2025-го намекнула на сюжет продолжения: «Мне было бы очень интересно узнать, что с Катей дальше происходит. Очень надеюсь, что у них с Мишей будут свадьба и дети и они будут вместе до конца своих дней. Марина Никольская (сценаристка и креативный продюсер — прим. «Ленты.ру») уже закинула спойлер про третий сезон, но сказала никому не говорить. Поэтому я молчу!»

Актеры и роли

В сериале очень много второстепенных героев, поэтому мы перечислим только основных.

Александр Самойленко («Холоп») — Сергей Воронцов, олигарх, в особняке которого происходят события сериала. Притворяется больным ради политической карьеры; Полина Денисова («Папины дочки. Новые») — Катя, новая горничная в особняке. Скрывается от преследователей своего брата и таким образом попадает на работу к Воронцову. Встречается с его сыном Мишей; Михаил Сотников («Папины дочки. Новогодние») — Миша, старший сын Воронцова. Чтобы завоевать сердце Кати, притворяется прислугой. Во втором сезоне спасает ее от похитителей; Алена Хмельницкая («Онегин») — Елена, первая жена Воронцова. Во втором сезоне ей на попечение оставляют новорожденного ребенка; Анна Снаткина («Два холма») — Евгения, вторая жена Воронцова, пытается втереться к нему в доверие через дочь Олю (Ананке Арейру). Во втором сезоне практически не присутствует; Серафима Соловьева («Хочу не могу!») — Ирина, нынешняя жена Воронцова, серьезно ссорится с ним и, забрав детей, уезжает к родителям. Не может простить мужу обман.

Кроме того, в шоу снимались блогер Саша Стоун — в роли водителя и парня Оли, Андрей Гальченко — в роли Дани, Виктор Васильев — в роли Сержа, мужа Елены, Наталья Рудова — в роли пиарщицы Жанны, Светлана Пермякова — в роли горничной-гадалки, Владимир Селиванов — в роли чиновника, а также Сергей Ланбамин, Екатерина Стулова, Александр Ломов и Владислав Ветров.