Автор «Ганнибала» готов снять четвертый сезон сериала

На подкасте The Horror Queers гостем стал создатель знаменитого сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер. Он рассказал о желании съёмочной команды приступить к созданию четвёртого сезона.

© Чемпионат.com

По словам шоураннера, все исполнители главных ролей, включая Мадса Миккельсена, Хью Дэнси и Лоренса Фишбёрна, хотят вернуться в продолжении. Он также заявил, что сейчас права на экранизацию находятся в процессе возврата автору оригинальных книг Томасу Харрису. Сейчас авторы пытаются добиться съёмок четвёртого сезона.

«Все хотят вернуться. Хью Дэнси и Мадс Миккельсен, а также Лоренс Фишбёрн и Кэролайн Деверне. Права находятся в процессе возврата автору оригинальных книг Томасу Харрису. Процесс идёт, продолжаю поддерживать связь и пытаюсь убедить людей снова объединиться».

Сериал «Ганнибал» выходил с 2013 по 2015 год. За это время состоялась премьера трёх сезонов. Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,5 баллов из 10. При этом события сериала не экранизируют весь цикл оригинальных книг, включая знаменитое произведение «Молчание ягнят». Ранее Брайан Фуллер заявлял, что хотел бы экранизировать именно эту историю.