Вышел тизер фильма «Момент» с певицей Charli XCX

Студия А24 представила тизер фильма The Moment («Момент»). Музыкальная драма выйдет в мировом прокате 30 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Сюжет картины повествует о молодой поп-звезде, которую воплотила на экране знаменитая певица Charli XCX. Лента расскажет о её первом крупном туре, который осложняется из-за давления продюсеров и фанатов. Фильм также покажет историю выпуска самого популярного альбома певицы Brat.

В актёрский состав «Момента», помимо Charli XCX, вошли Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Розанна Аркетт («Девять ярдов») и Кайли Дженнер («Семья Кардашьян»). Режиссёром выступил фотограф Эйдан Замири.