Стало известно, получит ли сериал «Задание» второй сезон

Компания HBO продлила популярный детективный сериал «Задание». Дата выхода продолжения проекта пока неизвестна.

© Чемпионат.com

Сюжет проекта посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Главные роли в «Задании» сыграли Марк Руффало («Мстители»), Том Пелфри («Манк») и Эмилия Джонс («Один день»). Автором картины выступил Брэда Ингелсби — создатель сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет. Всего в первый сезон вошло семь эпизодов, которые высоко оценили зрители. На агрегаторе IMDb «Задание» получило 8 баллов из 10.