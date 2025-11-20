Сериал «Задание» от автора «Мейр из Исттауна» получит второй сезон

Чемпионат.com

Компания HBO продлила популярный детективный сериал «Задание». Дата выхода продолжения проекта пока неизвестна.

Стало известно, получит ли сериал «Задание» второй сезон
© Чемпионат.com

Сюжет проекта посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Главные роли в «Задании» сыграли Марк Руффало («Мстители»), Том Пелфри («Манк») и Эмилия Джонс («Один день»). Автором картины выступил Брэда Ингелсби — создатель сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет. Всего в первый сезон вошло семь эпизодов, которые высоко оценили зрители. На агрегаторе IMDb «Задание» получило 8 баллов из 10.