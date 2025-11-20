Когда выйдет сериал «Фонари»

Компания HBO сообщила о дате выхода супергеройского сериала «Фонари». Новый проект киновселенной DC стартует в конце лета 2026 года.

© Чемпионат.com

Лента расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей, расследующих некое убийство в США. Авторы заявляли, что шоу по духу будет напоминать знаменитого «Настоящего детектива».

Главные роли в «Фонарях» сыграли Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»). Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).