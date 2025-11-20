Авторы сериала «Гарри Поттер» уже пишут сценарий второго сезона

Глава холдинга HBO Кейси Блойс поделился новыми деталями сериала «Гарри Поттер». По словам топ-менеджера, авторы уже начали работу над вторым сезоном проекта, хотя съёмки первого сезона ещё не закончились.

© globallookpress

Блойс отметил, что таким образом создатели значительно сократят время между сезонами — это необходимо для того, чтобы юные актёры не успели перерасти своих книжных персонажей. Кроме того, небольшому перерыву будут рады и зрители, которые смотрели киносагу с Дэниелом Рэдклиффом практически ежегодно.

«Мы уже пишем сценарий для второго сезона "Гарри Поттера". Не знаю, будет ли это в духе "завершили съёмки одного сезона в пятницу и начали съёмки другого в понедельник" — между ними точно будет перерыв. Но мы сделаем всё возможное, чтобы между сезонами не было большого разрыва — для детей-актёров, конечно, но и для зрителей. Это большое шоу, много спецэффектов, огромные масштабы. Но мы сделаем всё, что сможем».

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.