Появился новый отрывок пятого сезона «Очень странных дел»
Netflix опубликовал новый отрывок из пятого сезона «Очень странных дел». На нём можно увидеть, как Одиннадцатая тренируется, чтобы сделать себя сильнее и выносливее.
Отрывок
Видео доступно на YouTube-канале Netflix India. Права на видено принадлежат Netflix.
Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.
Пятый сезон выйдет в трёх частях — первую половину сезона можно будет посмотреть в ночь на 27 ноября с русскими субтитрами.