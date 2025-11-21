Появился новый отрывок пятого сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал новый отрывок из пятого сезона «Очень странных дел». На нём можно увидеть, как Одиннадцатая тренируется, чтобы сделать себя сильнее и выносливее.

Отрывок

Видео доступно на YouTube-канале Netflix India. Права на видено принадлежат Netflix.

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Пятый сезон выйдет в трёх частях — первую половину сезона можно будет посмотреть в ночь на 27 ноября с русскими субтитрами.