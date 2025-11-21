Названы даты выхода эпизодов сериала «Обнальщик»

В середине ноября увидели свет первые две серии нового сериала онлайн-кинотеатра Wink «Обнальщик». Новые эпизоды будут появляться до конца года, пишет сетевое издание Esports.ru.

© Кадр из сериала «Обнальщик»

Первые две серии работы режиссера Бориса Акопова вышли 15 ноября. В дальнейшем каждая последующая из восьми серий будет показана через неделю по пятницам. Дата релиза 3 серии - 22 ноября, 4 серии - 29 ноября, 5 серии - 6 декабря, 7 серии - 20 декабря и 8 серии - 27 декабря.

Действие сериала разворачивается в 2010-х годах на Дальнем Востоке. Сюда в небольшой приморский город переехала семья главного героя (Александр Яценко - Михаил, Елена Николаева - Ольга и Федор Кудряшов - Леша). Михаил занимается цветочным бизнесом, а Леша мечтает о карьере в сфере IT. Однако, у семьи ничего не получается, накапливаются долги и проблемы. Дела приходится решать в противостоянии со злой героиней - предпринимательницей по прозвищу Мама. Чтобы спасти положение, Леша начинает помогать обналичивать криптовалюту криминальных игроков.