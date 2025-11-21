Каким получился новый сезон «Метода»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» — премьера третьего сезона «Метода», культового российского сериала о маньяках и их преследователях с Константином Хабенским в роли неординарного следователя Родиона Меглина. Несмотря на то, что второй сезон криминального триллера завершился гибелью главного героя, Меглин вернулся, да не один, а с целой командой отпетых маньяков. Для работы над проектом вернулся и снимавший первый сезон Юрий Быков. Кинематографист признавался, что хотел сделать из третьей части реалистичную драму о нашем времени. Получилось ли у него это, рассуждает «Лента.ру».

© Кадр из сериала

Жанр: детектив, триллер, криминальная драма.

детектив, триллер, криминальная драма. Возрастное ограничение: 18+.

18+. Режиссер: Юрий Быков.

Юрий Быков. Шоураннер: Максим Полинский.

Максим Полинский. Производство: «Плюс Студия».

«Плюс Студия». Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Дата выхода третьего сезона: 2025 год.

2025 год. Когда вышла первая серия «Метода»: 2015 год.

2015 год. Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

8.4. Рейтинг IMDb: 7.3.

7.3. В главных ролях: Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская и другие.

«Зверь убивает, потому что должен, а человек — потому что может. И в этом его величайший грех».

На улицы Санкт-Петербурга вернулись маньяки, да еще и в таком количестве, что становится тесно и жарко! Вот кого-то пырнули ножом во мраке двора-колодца, вот гибель настигла любительницу клубов и шибари, а вот кровавые разборки вспыхивают в одном из офисов. Кто же остановит это безумие, учитывая, что главный охотник на маньяков Родион Меглин официально считается погибшим?

Конечно, легендарного следователя так легко на тот свет не отправить. Меглин не просто здравствует (хоть и заметно прихрамывает на обе ноги), но еще и собрал вокруг себя целую команду последователей. Только вот все его ученики — сами сплошь маньяки да убийцы. Связист (Егор Кенжаметов), бывший военный, страдает ПТСР, в приступах которого способен перерезать всех вокруг, Фрида (Снежана Самохина) — художница, использующая мужские тела в качестве холста и материалов, Зверь (Никита Кологривый) — неуравновешенный нарцисс и насильник, а в случае с Кодой (Лев Зулькарнаев) легче будет перечислить вещества и явления, от которых у того нет зависимости.

Весь отряд маньяков на Меглина работает по принуждению. Исключение составляет свежая рекрутка Лера (Анна Савранская), которая еще никого в своей жизни не убивала. Но и это изменится совсем скоро.

«Метод» начал выходить на Первом канале в 2015 году, задолго до того, как стриминговые сервисы плотно вошли в жизнь зрителей. Десятилетие назад этот проект резко выделялся из всего, что можно было увидеть на телеэкране, и потому быстро приобрел культовый статус. Особенным этот сериал стал не только благодаря первоклассной звезде в роли пропитого циника, героя для отечественного телеэкрана не совсем стандартного, но и благодаря команде больших мастеров, стоявшей за проектом. Режиссировавший сериал Юрий Быков к тому моменту уже заявил о себе полнометражным «Майором», проектом занимался продюсерский центр «Среда», с тех пор выпускавший хит за хитом. Через пару лет после премьеры права на показ сериала приобрел Netflix.

Второй сезон вышел через пять долгих лет и поставил, казалось бы, логическую точку в повествовании. Однако прошло еще почти столько же времени, и прежняя команда, включая режиссера и главную звезду, вернулись для работы над продолжением, которое теперь выходит не на телеэкране, а в сети (и выпускается не «Средой», а «Плюс Студией»). Уже по первым эпизодам можно определить, что сериал претерпел некоторые стилистические трансформации.

Быков обещал, что третий сезон представит более приземленную историю, а повествование станет более реалистичным, почти документальным — в противоположность кинокомиксу, на который был похож первый сезон. Что ж, по иронии, именно на кинокомикс пока что похож как раз таки третий сезон «Метода». Группа молодых отщепенцев с отклонениями, которые они используют как суперспособности, продолжает славную традицию антигероев-маргиналов из таких популярных западных сериалов и фильмов, как «Отбросы», «Отряд самоубийц», «Академия “Амбрелла”» и «Роковой патруль». Это не обязательно плохо, поскольку в остальном (в частности, в кровавости и откровенности) «Метод» остается верен самому себе.

Если в первых сезонах сюжет двигала классическая детективная пара «бывалый циник и наивный салага» в исполнении Меглина и Есении (Паулина Андреева) соответственно, то теперь персонаж Хабенского мелькает со стаканом (но уже не крепкого, а чего-то молочного) в основном на периферии, а расследованиями занимается свежая кровь. Впрочем, забыть о Меглине на протяжении всего действия едва ли получится хотя бы потому, что ансамбль молодых актеров усиленно отыгрывает, собственно, разные грани Хабенского. Порой даже вполне успешно!

Многие сюжетные повороты в первых эпизодах могут показаться натянутыми до уровня совсем уж легкомысленной фантастики (одно только решение собрать вместе группу маньяков для спасения людей чего стоит, но оно, справедливости ради, аукается Меглину почти сразу), но «Расчленинград» (шутки про который здесь, разумеется, прозвучат) — место мистическое и логике не поддающееся, о чем зритель знает и по другим кровавым детективам вроде «Черного облака» и «1703». Да и вообще, если что и делает третий «Метод» реалистичной драмой о нашем времени, то вовсе не детективные загадки, которые сменяют друг друга от эпизода к эпизоду, но отношения в группе молодых психопатов. Те, за исключением кровавых разборок, ведут себя, как и полагается молодым и одиноким.

«О любви не мало песен сложено», — звучит голос Александра Борисова из трескучего патефона на месте очередного жестокого преступления.

Вот и все маньяки из «Метода», в том числе «хорошие», при всем их показном наследственном цинизме этой любви очень хотят. Просто не знают, как ее получить.