«Пятый элемент» выйдет в повторный российский прокат

Фантастический фильм Люка Бессона «Пятый элемент» выпустит в повторный российский прокат 18 декабря 2025 года кинокомпания A-One. Два локализованных трейлера – дублированный и на английском языке с русскими субтитрами – были представлены 20 ноября. «ИнтерМедиа» напоминает, что в картине 1997 года главные роли исполнили Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман, Иэн Холм, Крис Такер и другие.

© «Пятый элемент»

Действие происходит в 2257 году. Бывший секретный агент Корбен Даллас (Уиллис) работает таксистом и не ждёт перемен от жизни. Всё меняется, когда в его такси падает инопланетянка Лилу (Йовович) — существо, способное спасти человечество. Вместе им предстоит остановить надвигающееся зло и предотвратить межгалактическую войну.

Премьера «Пятого элемента» состоялась в 1997 году на Каннском кинофестивале. В сентябре того же года фильм выходил в российский прокат. На момент выхода на экраны он был самым дорогим европейским фильмом, а в международном прокате оставался самым кассовым французским фильмом вплоть до выхода «1+1» в 2011 году. Отзывы «Пятый элемент» получил неоднозначные. Так, он одновременно был удостоен трех премий «Сезар» (из восьми номинаций), четырех номинаций на премию «Сатурн», BAFTA за визуальные эффект, но при этом получил всего одну второстепенную номинацию на «Оскар» и две номинации на «Золотую малину» (для Миллы Йовович и Криса Такера). Впоследствии, фильм стал культовым и одной из самых популярных и известных работ Люка Бессона во всем мире.

Специальные показы «Пятого элемента» состоятся в Москве на фестивале «Comic Con Игромир» (12 декабря) и в киноцентре «Октябрь» (15-го).