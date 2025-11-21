Вышла четвертая серия сериала «Из многих»

21 ноября состоялся релиз четвёртого эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В четвёртой серии под названием «Пожалуйста, Кэрол» главная героиня проверяет границы нового мира ценой своего эго. А где-то на другом конце планеты некий решительный человек понимает, что он не одинок.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».