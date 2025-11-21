Вышла четвертая серия сериала «Из многих»

Вышла четвёртая серия сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»

21 ноября состоялся релиз четвёртого эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В четвёртой серии под названием «Пожалуйста, Кэрол» главная героиня проверяет границы нового мира ценой своего эго. А где-то на другом конце планеты некий решительный человек понимает, что он не одинок.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».