Шесть частей света: где побывали герои Жюля Верна в поисках капитана Гранта

Первую экранизацию приключенческого романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта создал режиссер Владимир Вайншток: полнометражную черно-белую картину, которая увидела свет в 1936 году и сразу полюбилась зрителям, снимали на «Мосфильме. Спустя 50 лет к теме легендарной экспедиции обратился Станислав Говорухин. Во избежание путаницы он изменил оригинальное название на «В поисках капитана Гранта и в течение 1985 года успел отснять семь серий на базе Одесской киностудии и болгарской киностудии «Бояна. Современные аранжировки к узнаваемым темам своего отца сделал Максим Дунаевский. Но все ли пункты, в которых побывал лорд Эдуард Гленарван со своими спутниками в поисках потерпевшего кораблекрушение капитана Гранта, реальны и доступны для посещения? Подробнее — в материале MIR24.TV.

© Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

Начало путешествия: Глазго, Шотландия, 25 августа 1864 года

Глазго — четвертый по численности населения город в Соединенном Королевстве (после Лондона, Бирмингема и Ливерпуля). Крупнейший город Шотландии с богатой историей, культурными и религиозными традициями. Из порта Глазго и начинается путешествие наших героев.

Остров Мадейра, Атлантический океан, 30 августа 1864 года

Архипелаг состоит из двух населенных островов: Мадейра и Порту-Санту, а также из двух отдаленных групп мелких ненаселенных островков, служащих пристанищем для морских птиц — Ильяш-Дезерташ и Селваженш. Мадейра была открыта португальским моряком Жуаном Гонсалвишем Зарку примерно в 1418-1420 годах. Сегодня это популярный курорт среди звезд мирового шоу-бизнеса.

Канарские острова, Атлантический океан, 2 сентября 1864 года

Канарские острова — живописный архипелаг в Атлантическом океане, край вечного лета с идеальным климатом, изумрудными долинами, причудливыми скалами и песчаными пляжами. Официально Канары — автономная провинция Испании, состоящая из 7 больших островов (Эль-Йерро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенерифе, Лансароте, Гран-Канария и Фуэртевентура) и нескольких маленьких. Звание столицы архипелага раз в четыре года передают друг другу города Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Острова зеленого мыса, Вилла-Прая, Атлантический океан, 3 сентября 1864 года

Архипелаг лежит напротив самой западной точки Африки (мыса Альмади и Зеленого мыса в сенегальском Дакаре), примерно в тысяче километров от континента.

Экватор, 7 сентября 1864 года

Экватор делит земной шар на Северное и Южное полушария и служит началом счета географической широты.

Магелланов пролив, 25 сентября 1864 года

Магелланов пролив разделяет архипелаг Огненная Земля и континентальную Южную Америку. Это узкий и в некоторых местах очень опасный для мореплавания пролив, его длина составляет 575 километров, наименьшая глубина на фарватере — 20 метров. Впервые пролив был преодолен Магелланом во время его кругосветного путешествия в 1520 году, а Огненная Земля долгое время считалась северной частью Неведомой Южной земли.

Консепсьон, бухта Талькуано, Чили, Южная Америка, 4 октября 1864 года

Талькауано — старинный город, что подтверждает дата его основания 5 ноября 1764 года. В начале 19 века Талькауано вызывал большой интерес у американцев: через порт транспортировалось большое количество питьевой воды и продуктов питания. «Дункан высаживает путешественников на западном берегу Южной Америки (для обхода мыса Горн) и встречает их на восточном побережье у мыса Корриентес.

Река Рио-Колорадо, Аргентина, 26 октября 1864 года

Рио-Колорадо — река в Аргентине, на севере Патагонии. Ее длина свыше 1200 километров. Рио-Колорадо образуется при слиянии рек Рио-Гранде и Барранкас, истоки которых находятся на восточных склонах Анд. В глубокой и широкой долине Рио-Колорадо пересекает засушливую область северной Патагонии, местами образует каньон, а при впадении в залив Баия-Бланка образует дельту.

Архипелаг Тристан-да-Кунья, Атлантический океан, 18 ноября 1864 года

Тристан-да-Кунья — архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав британской заморской территории, состоящей из Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Южная Африка, Кейптаун, 24 ноября 1864 года

Кейптаун — портовый город на юго-западе ЮАР, расположенный на Капском полуострове. Над городом возвышается Столовая гора, на плоскую вершину которой ведет канатная дорога. Оттуда открывается потрясающий вид на гавань и остров Роббен, который славится своим музеем в здании известной тюрьмы, где когда-то отбывал заключение Нельсон Мандела.

Остров Кенгуру, 18 декабря 1864 года

Остров Кенгуру расположен близ побережья Южной Австралии, к юго-западу от столицы штата Аделаида. Более трети территории острова входит в состав заповедников, где обитают морские львы, коалы и разнообразные виды птиц. Национальный парк Флиндерс-Чейc на западе острова известен своими колониями пингвинов и причудливыми скальными образованиями, среди которых — напоминающие скульптуры скалы Ремаркабл и покрытая сталактитами Адмиральская арка.

Австралия, провинция Виктория, 20 декабря 1864 года

Виктория — штат на юго-востоке Австралии, самый небольшой по территории в континентальной части страны. Столица и крупнейший город — Мельбурн. Официальное прозвище Виктории — «Садовый штат. Морским символом штата является конек-тряпичник.

Новая Зеландия, остров Северный (Те-Ика-а-Муи), начало 1865 года

Северный остров в меньшей степени покрыт горами, чем Южный. Самая высокая его точка — активный вулкан Руапеху.

Остров-фантом Табор, 8 марта 1865 года

Риф Мария-Тереза — «остров-призрак, риф, якобы находящийся к востоку от Новой Зеландии (и к югу от архипелага Туамоту), «открытый китобоем Асафом П. Табером в 1843 году. Именно на этом острове экспедиция находит капитана Гранта.

Смотрите легендарный советский приключенческий сериал «В поисках капитана Гранта в 17:05/18:15 (22 ноября) и в 02:55 (24 ноября) на телеканале «МИР.

В открытом океане герои ленты находят бутылку с запиской — единственным свидетельством трагедии: капитан Грант, отважный мореплаватель, отправился в опасное плавание, мечтая основать свободную шотландскую колонию на тихоокеанских островах, но его корабль «Британия бесследно исчез. Лишь обрывки фраз на выцветшей бумаге указывают на возможное место крушения: 37 градусов южной широты. Лорд Гленарван, благородный шотландский аристократ, без колебаний решается на поиски, несмотря на все риски. Вместе с ним — дети капитана Гранта, Мэри и Роберт, полные решимости найти отца, а также верные спутники, готовые к любым испытаниям. Герои пересекают континенты, сталкиваются с экзотическими племенами, природными катаклизмами и собственными страхами, чтобы раскрыть правду и спасти капитана Гранта.