«Скорая помощь-8»: что известно о продолжении медицинской драмы с Куценко

В конце 2025 года выйдет восьмой сезон сериала «Скорая помощь». Это отечественная медицинская драма о работе одной из московских подстанций скорой помощи. Главного героя шоу — бывшего водителя скорой, который дослужился до врача, — играет Гоша Куценко. «Лента.ру» напоминает, что происходило в седьмом сезоне сериала, раскрывает детали сюжета, актерский состав и дату выхода «Скорой помощи 8».

Главное о сериале

Страна: Россия. Жанр: медицинская драма, мелодрама. Режиссер: Богдан Дробязко. Сценаристы: Тигран Агавелян и Мария Зелинская. Продюсеры: Михаил Хлебородов и Рауф Атамалибеков. Сколько серий: 148 (7 сезонов). Длительность одной серии: 48 минут. Когда вышел первый сезон: 2018 год. Дата выхода восьмого сезона: 2025 год. Где смотреть: телеканал НТВ. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.0. В главных ролях: Гоша Куценко, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Петр Баранчеев и другие.

Дата выхода

С самого первого сезона, который увидел свет в 2018 году, новые серии «Скорой помощи» ежегодно выходят в октябре или ноябре. В середине ноября восьмой сезон обзавелся первым официальным трейлером — в нем сообщили, что «Скорая помощь 8» выйдет уже скоро.

Восьмой сезон сериала «Скорая помощь» покажут до конца 2025 года

СМИ называют две вероятные даты премьеры нового сезона — 24 ноября или 1 декабря 2025 года.

Скорее всего, телеканал НТВ раскроет точную информацию о «Скорой помощи 8» за несколько дней до релиза. Так, дата выхода седьмого сезона стала известна менее чем за неделю до премьеры.

В восьмом сезоне будет 24 серии длительностью около 45 минут. Серии будут выходить в эфир НТВ с понедельника по пятницу (по два новых эпизода каждый день).

Трейлер

Дебютный трейлер к восьмому сезону сериала «Скорая помощь» начали показывать на НТВ в середине ноября 2025 года. Вскоре видеоролик появился и на официальном сайте телеканала.

Через несколько дней актриса Татьяна Косач-Брындина (играет врача Тамару Тимофееву) поделилась еще одним трейлером «Скорой помощи 8».

График выхода серий

Обратите внимание! График выхода серий не окончательный — премьера восьмого сезона может сдвинуться на несколько недель вперед.

Сюжет

Сериал «Скорая помощь» — это врачебный процедурал о жизни и работе сотрудников скорой медицинской помощи (СМП). События разворачиваются вокруг столичной подстанции СМП № 58. В центре истории — талантливый доктор Константин Кулыгин (Гоша Куценко), который прошел путь об водителя до врача скорой помощи.

Глобальный сюжет сериала довольно прост — в каждом эпизоде Кулыгин и его коллеги спасают пациентов и разбираются в собственной личной жизни. Сам Константин за семь сезонов успел жениться, стать отцом, трагически лишиться возлюбленной и даже перенести длительный приступ амнезии.

В восьмом сезоне врачи столкнутся с новой проблемой: землей, на которой стоит подстанция, завладеет жестокий бизнесмен. Героям придется очень постараться, чтобы спасти свое место работы.

Параллельно с этим главврач Ольга Арефьева (Екатерина Волкова) будет привыкать к роли матери, врач Виктор Ушаков (Степан Куликов) и его жена Таня (Анастасия Морозовская) займутся жилищными вопросами, а доктор Ломагин (Александр Тютин) продолжит работу над собственными врачебными мемуарами.

История Константина Кулыгина и его коллег не закончится на восьмом сезоне — продолжение шоу уже анонсировано

Съемки «Скорой помощи 9» начались в августе 2025 года. Сюжет нового сезона пока держится в секрете.

Создатели и производство

Новости о восьмом сезоне «Скорой помощи» появились за несколько месяцев до того, как предыдущий сезон вышел в эфир. 26 июня 2024 года Татьяна Косач-Брындина сообщила, что продолжение шоу уже находится в разработке.

За производство сериала вновь отвечала компания «РИМ Продакшн». Среди других громких проектов студии: сериалы «Оперетта капитана Крутова» с Алексеем Чадовым и Юлией Снигирь и «Шпион» с Сергеем Безруковым.

К работе над шоу вернулась команда, создавшая предыдущие сезоны «Скорой помощи»: бессменный режиссер Богдан Дробязко (третий сезон «Чужого района»), оператор Александр Ушанов («Поселенцы») и сценаристы Тигран Агавелян («Один шанс на троих») и Мария Зелинская («Заступники»).

Куценко рассказал, что за восемь лет работы над шоу члены съемочной группы и актеры стали одной большой семьей.

Прелесть любого долгоиграющего сериала в том, что все уже хорошо знают своих персонажей, и это дает нам ощущение свободы в повествовании Гоша Куценко играет Константина Кулыгина в сериале «Скорая помощь»

Съемки «Скорой помощи 8» стартовали в середине августа 2024 года и Москве и Московской области.

Актеры и роли

В продолжении «Скорой помощи» вернутся все основные герои из предыдущих сезонов сериала. Сурового бизнесмена Игнатова, выкупившего землю, на которой находится подстанция СМП № 58 сыграет Вячеслав Разбегаев.

Какие актеры сыграют в «Скорой помощи 8»

Гоша Куценко («Любовь-морковь») — Константин Кулыгин, врач скорой, бывший водитель, в конце седьмого сезона стал временным руководителем 58-й подстанции СМП; Екатерина Волкова («Начальник разведки») — Ольга Арефьева, главврач подстанции, в конце седьмого сезона родила дочь Алину; Петр Баранчеев («Дурак») — Павел Рыков, врач скорой, муж Ольги и отец Алины; Александр Тютин («Мастер и Маргарита») — Владимир Ломагин, врач скорой; Светлана Брюханова («Мухтар. Новый след») — Любовь Золотарева / Люба, фельдшер СМП; Степан Куликов («Глухарь. Продолжение») — Виктор Ушаков, фельдшер СМП; Анастасия Морозовская («Девушки с Макаровым») — Татьяна Роднина, жена Виктора; Татьяна Косач-Брындина — Тамара Тимофеева, врач скорой; Ангелина Селезнева («Первый отдел») — Эвелина Гончарова, фельдшер СМП; Александр Волков («Екатерина. Взлет») — Борис Агапов, водитель скорой; Вячеслав Разбегаев («Тень Чикатило») — бизнесмен Игнатов, новый владелец территории подстанции.

Помимо этого, в касте восьмого сезона Мария Чувилина («На солнце вдоль рядов кукурузы»), Дмитрий Радонов («Любовь Советского Союза»), Александра Гагарина («Жена олигарха») и другие.