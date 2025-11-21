Сериал «Квест Вижна», 2026: дата выхода, сюжет и актеры

Кинематографическая вселенная Marvel (КВМ) продолжает расширяться — в 2025 году стало известно, что она пополнится новым сериалом. Речь идет о спин-оффе «Ванда/Вижн», который получил название «Квест Вижна». «Лента.ру» рассказывает, что известно о новом сериале Marvel: дата выхода, актеры, сюжет и связь с другими проектами КВМ.

«Квест Вижна»: главное

Оригинальное название: Vision Quest Страна: США Жанр: фантастика, боевик, приключения Режиссер: Терри Маталас Сценарист: Терри Маталас Продюсеры: Рупеш Парех, Кевин Файги, Терри Маталас В главных ролях: Пол Беттани, Джеймс Спэйдер, Рори Моллика, Тодд Стэшвик, Фаран Таир Где смотреть: Disney+ Дата выхода: 2026

«Квест Вижна» выйдет в рамках шестой фазы кинематографической вселенной Marvel и Ванда/Вижн». Второй частью стал сериал «Это все Агата» (Agatha All Along), посвященный второстепенной героине «Ванды/Вижна» — ведьме Агате Харкнесс.

Кто такой Вижн? Вижн (Vision) — вымышленный персонаж, супергерой из вселенной Marvel Comics. Он впервые появился в фильме «Мстители: Эра Альтрона». Это синтетическое существо, созданное из вибраниума Альтроном — высокоинтеллектуальным ИИ в теле робота, который вышел из-под контроля своего создателя Тони Старка и решил захватить мир. Вижн должен был стать новым телом для Альтрона, но Мстители смогли забрать его раньше, чем Альтрон осуществил свой план. Сперва Вижна хотели уничтожить, но в итоге загрузили в него ИИ-бот Старка — Джарвиса, который пострадал в битве с Альтроном. При этом Вижн уже не был ни Джарвисом, ни детищем Альтрона. Благодаря одному из Камней Бесконечности — Камню Разума — который сделался частью тела Вижна, — герой стал отдельной личностью с чувствами и эмоциями. Когда Вижн ожил, он извинился за прошлые действия и присоединился к Мстителям — отряду супергероев-защитников Земли. Вместе они победили Альтрона. Позже Вижн влюбился в Ванду Максимофф (Алую Ведьму), другого члена Мстителей. В фильме «Мстители: Война бесконечности» суперзлодей Танос убивает Вижна на глазах Ванды, чтобы забрать у него Камень Разума и стереть из вселенной 50 процентов живых существ. Отменить катастрофу удается ценой жизни Тони Старка, который жертвует собой. Однако вернуть к жизни Вижна Мстители так и не смогли.

Дата выхода

О том, что Marvel готовит сериал про Вижна, стало известно еще в 2024 году. Тогда издание Variety со ссылкой на эксклюзивные источники сообщило, что выход нового, безымянного на тот момент сериала запланирован на 2026 год.

Официально «Квест Вижна» анонсировали лишь в октябре 2025 года — Marvel Entertainment сообщила о работе над проектом на New York Comic Con 2025. При этом точной даты премьеры сериала на данный момент нет.

В 2026 году ожидается премьера сериала «Квест Вижна» на Disney+

Трейлер

Marvel выпустила первый трейлер сериала эксклюзивно для фанатов на фестивале New York Comic Con. В сети он пока не опубликован.

Сюжет сериала «Квест Вижна»

На данный момент подробностей о сюжете «Квеста Вижна» мало. Точно известно, что новый проект расскажет о событиях, произошедших после финала сериала «Ванда/Вижн».

Сюжет «Ванда/Вижн»

Молодожены Ванда и Вижн переезжают в небольшой американский городок Вествью, где пытаются жить обычной жизнью. Кажется, события «Войны бесконечности» для них не происходили: Вижн жив, а действие сериала разворачиваются не в современности, а в 1950-е. Подчеркивает это и черно-белая съемка первых эпизодов.

Персонажи будто оказались в традиционном американском ситкоме с закадровым смехом и нелепыми, простыми сюжетами. Так, Вижн почти без предупреждения приводит на ужин домой своего начальника, а Ванда комично пытается скрыть от соседей свою очень быструю беременность (она длится всего пару дней).

При этом сами персонажи, особенно Вижн, все чаще задаются вопросом о реальности происходящего. И не зря — выясняется, что Вествью — ненастоящий город. Ванда создала его, преобразив своей магией реально существующий городок и заключив его жителей внутри иллюзии.

Эта аномалия привлекает Агату Харкнесс — древнюю ведьму, которая под видом доброй соседки проникает в город. Именно Агата представляет Ванде «брата» из другого мира — Пьетро, известного как Ртуть.

Чтобы раскрыть секрет могущества Ванды, Агата заставляет ее пережить ключевые моменты прошлого. Ведьма планирует поглотить магию Ванды, но та побеждает ее и пробуждает магию хаоса.

В это время у границ Вествью активно работает организация М.Е.Ч., которую возглавляет Тайлер Хейворд. М.Е.Ч. пытается понять, что происходит в городе и по чьей вине. Кроме того, Хейворд создает Белого Вижна.

Одолев всех врагов, Ванда осознает, что не может больше удерживать иллюзию ценой страданий людей. Ведь все жители Вествью чувствуют ее боль от потери Вижна в реальной жизни. В результате она разрушает придуманный мир и сбегает, а созданные ею Вижн и дети — Томми и Билли — исчезают.

Тем временем Белый Вижн получает воспоминания Красного и знает про Мстителей и Ванду. А в сцене после титров Ванда слышит голоса своих детей.

Сюжет «Это все Агата»

События сериала происходят сразу после финала «Ванды/Вижн». Несмотря на то, что аномалию Вествью удалось устранить, Агата оказалась в ловушке: она считает себя детективом, распутывающим трудные дела. Разрушать ее заблуждения не торопятся, пока не появляется ее фанат Уильям Каплан.

В итоге Агата возвращает свою личность, но становится беспомощной. Чтобы восстановить силы, она собирает свой ковен и планирует отправиться на Дорогу Ведьм, которая может исполнить ее самое сокровенное желание.

В последних сериях становится ясно, что в теле Уильяма находится Билли Максимофф — сын Ванды и Вижна, который выжил после снятия купола над Вествью. Дороги ведьм же никогда не было — легенду придумала сама Агата, чтобы заманивать ведьм и красть их силы. А физическая дорога, по которой они шли, оказалась иллюзией, которую создал Билли, желая найти брата Томми.

Сюжет «Квеста Вижна»

Сериал будет строиться вокруг Белого Вижна: ему предстоит ощутить последствия слияния с воспоминаниями Красного Вижена — герой испытает трудности с эмоциями и самоидентификацией.

Известно, что в сериал вернется Альтрон — фанаты Тони Старком.

В сериале появится взрослый Томми — сын Ванды и Вижна

По словам главы Marvel Television Брэда Уиндербаума, «Квест Вижна» станет важной частью КВМ и заложит основу для будущих проектов.

Производство

Шоураннером, режиссером и исполнительным продюсером проекта Marvel выступает Терри Маталас («Звездный путь: Пикар», «12 обезьян»).

Съемки сериала начались в марте 2025 года. Их закончили в середине июля.

Актеры и роли

На данный момент известно, что в сериал вернутся следующие персонажи:

Пол Беттани («​​История рыцаря», «Хозяин морей: На краю Земли», «Молодая Виктория») — Вижн; Джеймс Спэйдер («Звездные врата», «Секс, ложь и видео», «Волк») — Альтрон; Рори Моллика («Расскажи это пчелам», «Преступления прошлого») — Такер; Тодд Стэшвик («Как я встретил вашу маму», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти») — Паладин; Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик», «Руби Глум», «Сдвиг») — Эдит; Орла Брэйди («Любовницы», «В пустыне смерти», «Доктор Кто») — Пятница; Т’Ниа Миллер («Призраки усадьбы Блай», «Периферийные устройства», «Доктор Кто») — Иокаста; Фаран Таир («Железный человек», «Звездный путь», «Побег») — Раза.