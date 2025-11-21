Сериал «Декстер: Воскрешение», 2-й сезон: дата выхода, актеры, сюжет

История о судмедэксперте, который жестоко расправляется с преступниками, удерживает внимание зрителей уже почти 20 лет. Первые серии «Декстера» вышли еще в 2006 году и с тех пор вселенная пополняется новыми проектами. «Декстер: Воскрешение» — последний из них. Первый сезон нового сериала показали летом 2025 года: он быстро полюбился как фанатам оригинальной истории, так и новым зрителям. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение»: сроки выхода, актеры, сюжет и другие интересные подробности.

«Декстер: Воскрешение»: главное о сериале

Оригинальное название: Dexter: Resurrection Страна: США Жанр: драма, криминал Режиссеры: Маркос Сига, Моника Реймунд Сценаристы: Джефф Линдсэй, Джеймс Манос мл., Мэтт Венн Продюсеры: Майкл Амодио, Райан МакКормик, Моника Реймунд В главных ролях: Майкл Си Холл, Ума Турман, Джек Элкотт, Дэвид Зайас, Нтаре Мвине, Кадиа Сараф Дата выхода первого сезона: 11 июля 2025 Количество эпизодов: 10 Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 Рейтинг IMDb: 9,1

Сериал «Декстер: Воскрешение» занимает 16-е место в топ-250 лучших сериалов по версии «Кинопоиска»

Дата выхода

Первый сезон проекта «Декстер: Воскрешение» вышел в июле 2025-го. Уже в октябре создатель сериала Клайд Филлипс намекнул, что работа над сценарием продолжения должна стартовать 6 числа и завершиться в начале весны 2026 года. Делать пауз не планируют даже на зимних праздниках.

После этого создатели займутся подготовительной работой к съемкам: поиском локаций, организацией кастинга на роли новых персонажей, а также подготовкой декораций. «У Майкла Холла заключен трехлетний контракт. У меня тоже трехлетний контракт. Мы будем работать над этим», — уточнил Филлипс.

Официальной информации о продлении проекта от Paramount на тот момент не было, однако, по словам Филлипса, планы на производство проекта детально расписаны: например, активные съемки назначили на весну и лето 2026 года.

О том, что стриминг Paramount+ официально анонсировал продолжение «Декстера: Воскрешение», стало известно из ролика, опубликованного на официальном YouTube-канале проекта. Новость сообщил исполнитель главной роли Майкл Си Холл.

«Нас продлили на следующий сезон. Дальше — больше. Команда сценаристов уже собирается, подробности будут объявлены позже», — поделился актер.

Точная дата выхода новых серий «Декстера» неизвестна: ожидается, что премьера состоится в конце 2026 или первой половине 2027 года

Сюжет

«Декстер: Воскрешение» — это прямое продолжение как оригинального сериала «Декстер», так и его сиквела «Декстер: Новая кровь». Все события шоу разворачиваются в Нью-Йорке.

Сюжет предыдущих проектов На протяжении восьми сезонов оригинала судмедэксперт Декстер Морган успешно расправлялся с маньяками Майами. Однако он недостаточно внимательно заботился о сыне Гаррисоне и плохо хранил от него втайне свою «работу», из-за чего серьезно пострадало ментальное здоровье мальчика. После потери сводной сестры Декстер инсценирует собственную смерть и 10 лет скрывается в городке Айрон-Лейк под именем Джима Линдси. Об этом зритель узнает из сериала «Декстер: Новая кровь». Однако прошлое настигает главного героя, когда в его жизнь возвращается повзрослевший сын. Ситуация выходит из-под контроля, когда во время ликвидации серийного убийцы Декстер случайно лишает жизни полицейского на глазах Гаррисона. Этот поступок окончательно убеждает младшего Моргана в несостоятельности «кодекса» отца, и в итоге Гаррисон стреляет в Декстера. История продолжается в сериале-флешбэке «Декстер: Первородный грех» — становится известно, что раненый Декстер впал в кому. В это время в его спутанном сознании мелькают образы первых преступлений, а также решения, которые привели его на службу в полицию. В этом «сне» раскрываются и отношения главного героя с отцом, которые приводят к тому, что тот становится серийным убийцей.

Первый сезон

Очнувшись после ранения, Декстер отправляется в Нью-Йорк на поиски Гаррисона. В городе орудует убийца, чей почерк до боли ему знаком, но вскоре герой сталкивается с куда более масштабной угрозой — миллиардером Леоном Пратером, настоящим «коллекционером» серийных убийц.

Пратер, одержимый маньяками, раз в год анонимно приглашает их в свой особняк, превращая его в некое подобие «творческой резиденции». Здесь он с упоением слушает их «охотничьи истории», щедро оплачивая трофеи с жертв. В его коллекции уже есть вещи, которые принадлежали Джону Уэйну Гейси, Джеффри Дамеру, Эду Гину, Теду Банди — реальным американским серийным убийцам. Кроме того, ему в руки попали капли крови жертв Мясника из Бэй-Харбор — того самого Декстера.

Чтобы выйти на след сына и найти нового «клиента», Декстер проникает в клуб под личиной другого маньяка. Он планирует познакомиться с убийцами получше, а после — расправиться с ними самостоятельно.

Тем временем Гаррисон пытается примириться с собой после убийства, пока детективы ищут его след. Охотятся и за старшим Морганом: его узнает Анхель Батиста, давний коллега из Майами, с которым Декстер когда-то дружил. Теперь он пытается доказать, что Декстер и Мясник из Бэй-Харбор — один и тот же человек.

Параллельно развивается и третья сюжетная линия: намерения Декстера разгадывает Чарли, помощница и телохранитель Пратера — однако доказать его вину она не может.

Второй сезон

Сюжет продолжения пока остается в тайне. Возможно, продолжится арка нью-йоркского потрошителя: скорее всего детектив Уоллес, которая расследует его дело, обратится за помощью к Декстеру. Кроме того, есть вероятность, что вернется один из выживших членов клуба Пратера. Не оставят без внимания и Гаррисона, который не сможет стать новым Декстером, так как слишком справедлив и добр.

Актеры и роли

Список персонажей второго сезона пока не утвержден, но ожидается, что все ключевые фигуры вновь примут участие в проекте. Так, в первом сезоне «Воскрешения» снимались:

Майкл С. Холл («Час расплаты, «Ночные игры», «Клиент всегда мертв») — Декстер; Ума Турман («Криминальное чтиво», «Убить Билла: Кровавое дело целиком», «Гаттака») — Чарли; Джек Элкотт («Птица доброго господа», «Черный список», «Покерфейс») — Гаррисон; Дэвид Зайас («Форс-мажор», «Шулера», «16 кварталов») — Анхель Батиста; Нтаре Мвине («Линкольн для адвоката», «Больница Никербокер», «Скорая помощь») — Блессинг Камара; Кадиа Сараф («Хорошая борьба», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Спаси меня») — детектив Уоллес; Доминик Фумуса («Сестра Джеки», «Сопрано», «Секс в большом городе») — детектив Олива.

Интересные факты

Девятый эпизод первого сезона «Декстер: Воскрешение» стал одним из самых высоко оцененных в сериале: на IMDb ему поставили 9,8 балла из возможных 10. Самой «слабой» по мнению пользователей оказалась вторая серия — ей дали 8,8 балла. Оригинальный «Декстер» тоже получил высокую оценку зрителей: на IMDb он набрал 8,6 балла, а на «Кинопоиске» — 8,3 балла и попал на 22-е место в топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей сервиса. После дебюта «Воскрешения» на Paramount+ интерес к франшизе «Декстер» вырос на 132 процента.