Телеканал ТНТ представил большой трейлер фильма «Невероятные приключения Шурика». Ремейк культового советского фильма можно будет посмотреть 31 декабря 2025 года по телевидению.

Сюжет «Невероятных приключений Шурика» расскажет о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

Режиссёрами проекта выступили Роман Ким и Миша Семичев («Небриллиантовая рука»). Главные роли в фильме сыграли Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме также появится множество звёзд российского шоу-бизнеса, включая Сергея Лазарева, Ларису Дoлину, Филиппа Киркорова и других артистов.