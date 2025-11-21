У фильма «Злая. Часть 2» получились рекордные предпоказы

Сборы фильма «Злая. Часть 2» достигли $30,8 млн на предпоказах. Такой показатель стал рекордным для предварительных показов в 2025 году.

Предыдущим рекордсменом был «Супермен» Джеймса Ганна — он собрал $22,5 млн ещё до выхода в мировом прокате. Учитывая, что сказочной картине прогнозируют $180 млн за первые выходные, лента может стать самой прибыльной в 2025 году.

«Злая. Часть 2» выйдет в мировом прокате 21 ноября. В продолжении ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли в проекте вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).