Какой фильм станет первым голливудским «миллиардером» 2025 года в РФ

Американская лента «Иллюзия обмана-3» станет первым голливудским фильмом-«миллиардером» 2025 года в России. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Картина появилась на больших экранах в России 13 ноября. Согласно подсчетам ЕАИС, в настоящий момент сборы триллера Рубена Фляйшера в российском прокате уже превысили 964 млн рублей.

Фильм относится к франшизе о группе фокусников, которые проворачивают успешные махинации с похищением крупных денежных сумм. По сюжету новой ленты, «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, чтобы похитить «Бриллиантовое сердце».

До этого иностранной лентой, которая в 2025 году была ближе всего к миллиардной кассе в России, оказалась экранизация произведения Брэма Стокера «Дракула» от французского режиссера Люка Бессона. По информации ЕАИС, фильм смог собрать в российском прокате свыше 933 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН предположил, что сборы «Иллюзии обмана-3» в России могут достичь 1 млрд рублей.