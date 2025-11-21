Дуэйн Джонсон высказался о фильме «Круиз по джунглям 2»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитого актёра Дуэйна Джонсона («Крушащая машина»). Он рассказал, что вторую часть фильма «Круиз по джунглям» скорее всего не снимут.

Артист уверен, что Disney не захочет делать сиквел, так как компания не смогла придумать что-то интересное, чем можно было удивить зрителей.

«Не думаю, что "Круиз по джунглям" получит продолжение. Всё из-за того что COVID во многом изменил наш бизнес. Думаю, в Disney посмотрели на этот фильм и подумали: "Мы уже сделали это один раз. Не уверены, стоит ли возвращаться к этому снова"».

«Круиз по джунглям» вышел в 2021 году. Картина рассказывает об археологах, которые отправляются в джунгли, чтобы добыть легендарный целебный цветок. Ленту смешанно оценили критики, но она понравилась многим зрителям: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 62% свежести от обозревателей и 92% — от зрителей. Ранее СМИ сообщали, что Disney планировала сиквел, но, видимо, руководство компании передумало.