Подмосковье стало одной из съемочных площадок для фильма «Авиатор»

Научно-фантастическая драма Егора Кончаловского «Авиатор» по мотивам одноименного романа Евгения Водолазкина вышла на большие экраны 20 ноября, отдельные эпизоды картины были сняты в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

© Кадр из фильма

«Фильм Егора Кончаловского «Авиатор» снят в живописных уголках Подмосковья. В качестве съемочных площадок были выбраны атмосферные локации Одинцовского, Дмитровского и Рузского округов», – говорится в сообщении.

Сюжет фильма разворачивается в 2026 году, когда в лаборатории пробуждается человек, замороженный почти сто лет назад.

«Иннокентий Платонов ничего не помнит и пытается восстановить свою историю и суть эксперимента, обещающего человечеству бессмертие. Но чем ближе правда, тем яснее становится: цена открытия может быть слишком высокой. И единственное, что помогает ему – любовь, пережившая время», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, над сценарием фильма работали Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович. В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Иван Филиппов, Евгения Добровольская, Алексей Кравченко и другие.